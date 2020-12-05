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Украина введет санкции против архитекторов из Австрии, строящих театр в Крыму

Суббота, 5 декабря 2020, 11:38
Украина введет санкции против архитекторов из Австрии, строящих театр в Крыму
План застройки в Севастополе

Прокуратура Автономной Республики Крым по обращению МИД Украины открыла уголовное производство против представителей австрийского архитектурного бюро, которое участвует в строительстве оперного театра в оккупированном Россией Севастополе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил спецпредставитель по вопросам санкционной политики МИД Алексей Макеев в комментарии LB.ua.

После того, как, несмотря на настояния украинской стороны и посла Украины Александра Щербы эта компания отказалась остановить свое участие в этом проекте, Украина запустила внутригосударственные процедуры уголовного преследования австрийского архитектурного бюро и его руководства, а также введение против них санкций за сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии АР Крым.

"Мы немедленно проинформируем о деятельности бюро наших европейских и североамериканских партнеров, а также призываем ответственный иностранный и украинский бизнес отказаться от любых проектов с Coop Himmelblau", - отметил Макеев.

По его словам, Украина не собирается мириться с таким откровенным игнорированием украинского суверенитета и сотрудничества с российской оккупационной администрацией.

"Руководство этой австрийской компании решило встать на тонкий лед. Им будет запрещен въезд в Украину, а международное реноме этой компании испытает серьезные потери. Теперь при упоминании этого бюро сразу будет упоминаться позорное пособничество оккупантам в совершении международного преступления и статус карманного архитектора кремлевского режима", - добавил он.

Ранее стало известно, что австрийское архитектурное бюро "Coop Himmelblau" участвует во флагманском проект Владимира Путина в Крыму - сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оккупацияКрымАвстрия
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