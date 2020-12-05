Частного нотариуса с сообщником задержали на взятке в 1,2 млн

Киевская городская прокуратура совместно со столичными полицейскими задержала на вымогательстве и получении неправомерной выгоды частного нотариуса Киевского городского нотариального округа и посредника.

Источник: столичная прокуратура в Facebook

Детали: Согласно материалам следствия, нотариус, действуя в сговоре с доверенным лицом, требовала от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме около 1,2 млн гривен "за влияние на государственного регистратора для проведения государственной регистрации комплекса зданий завода". Речь о недвижимости площадью почти 15 тысяч м2, расположенной в поселке Коцюбинское Киевской области.

В прокуратуре отмечают, что в случае отказа оплатить взятку злоумышленники угрожали предпринимателю создать проблемы с регистрацией этого имущества.

Дословно: "В ходе следствия правоохранители задокументировали получение нотариусом средств в три этапа. Во время первых двух траншей злоумышленница получила через посредника 16 тыс. долларов США и 28 тыс. гривен. 4 декабря во время передачи третьего транша в сумме 25 тыс. долларов США нотариуса и ее сообщника задержали "на горячем". В ходе неотложных обысков правоохранители изъяли у задержанных часть средств, которые им были переданы ранее".

Что инкриминируют: Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение по предварительному сговору группой лиц неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Справка: Официальная стоимость услуг за проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество составляет 11,8 тыс. гривен.