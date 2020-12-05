Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российское судно для строительства Северного потока-2 прибыло на место

Суббота, 5 декабря 2020, 14:30
Российское судно для строительства Северного потока-2 прибыло на место
Судно "Академик Черский"

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" остановилось в субботу возле места строительства газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным системы отслеживания судов Eikon, российское судно остановилось к северу от Польши и Германии.

Морские власти немецкого города Штральзунд проинформировали грузоотправителей, что с 5 по 31 декабря в районе Балтийского моря, где "Северный поток-2" выйдет на берег, будут проводиться работы по прокладке трубопровода.

В нем не сообщается, когда будут завершены работы или как будут проложены другие оставшиеся участки трубопровода, добавив, что позже будет указано название судна, которое будет укладывать трубы.

Ранее сообщалось, чтовВласти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания планируют создать специальный фонд, который будут использовать для продолжения строительства российского газопровода в обход санкций США.

Напомним, 21 декабря 2019 года США объявили о введении санкций против трубопровода "Северный поток-2", из-за чего ключевой подрядчик "Газпрома" компания Allseas приостановила работу над проектом.

Россия после этого говорила, что сможет достроить "Северный поток-2" своими силами, без привлечения иностранных подрядчиков.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье "Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2"

"Украинская правда" в Threads

Темы: газРосcияГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
газ
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением
Регулятор открыл доступ к новому маршруту для импорта газа в Украину
Последние новости
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
Все новости...
Реклама: