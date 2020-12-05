Российское судно для строительства Северного потока-2 прибыло на место

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" остановилось в субботу возле места строительства газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным системы отслеживания судов Eikon, российское судно остановилось к северу от Польши и Германии.

Морские власти немецкого города Штральзунд проинформировали грузоотправителей, что с 5 по 31 декабря в районе Балтийского моря, где "Северный поток-2" выйдет на берег, будут проводиться работы по прокладке трубопровода.

В нем не сообщается, когда будут завершены работы или как будут проложены другие оставшиеся участки трубопровода, добавив, что позже будет указано название судна, которое будет укладывать трубы.

Ранее сообщалось, чтовВласти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания планируют создать специальный фонд, который будут использовать для продолжения строительства российского газопровода в обход санкций США.

Напомним, 21 декабря 2019 года США объявили о введении санкций против трубопровода "Северный поток-2", из-за чего ключевой подрядчик "Газпрома" компания Allseas приостановила работу над проектом.

Россия после этого говорила, что сможет достроить "Северный поток-2" своими силами, без привлечения иностранных подрядчиков.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье "Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2"