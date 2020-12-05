Ватикан для РосСМИ: на востоке Украины не "гражданский конфликт"

Секретарь Ватикана по взаимоотношениям с государствами Пол Ричард Галлахер в эксклюзивном интервью российскому изданию ТАСС отметил, что то, что происходит на Донбассе, не является гражданским конфликтом.

Источник: ТАСС

Детали: Галлахер напомнил, что благодаря Папе Римскому Франциску Ватикан принял конкретные меры по оказанию помощи через гуманитарную программу для Украины.

По его словам, Ватикан полностью поддерживает имплементацию договоренностей об урегулировании на Донбассе.

Он также обратил внимание на то, что Святой Престол не считает события на востоке Украины "гражданским конфликтом".

Прямая речь: "Что касается ситуации в Украине, Святой Престол поддерживает выполнение достигнутых договоренностей и деятельность всех вовлеченных сторон. Святой Престол воздерживается от публичных обвинений вовлеченных сторон. Но это не значит, что он принимает толкование заинтересованной стороны. Святой Престол также не считает правильным называть конфликт на Востоке Украины гражданским.

Дипломатия Святого Престола во главе с Папой, при поддержке местных католических церквей, выступает за мирное озвучивание всех гражданских требований и поиск решений путем переговоров и с соблюдением прав человека и закона".