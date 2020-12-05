Посольство США в Германии призвало остановить строительство "Северного потока-2"

Посольство США в Берлине призвал правительство Германию приостановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Сейчас настало время для Германии и ЕС призвать к мораторию на строительство трубопровода", - сказала временно поверенная в делах посольства США в Берлине Робин Куинвилл.

"Это станет четким сигналом о том, что Европа больше не приемлет злонамеренного поведения России", - добавила она.

Дипломат добавила, что трубопровод является не просто экономическим проектом, а политическим инструментом Кремля, чтобы обойти Украину и разделить Европу.

Строительство трубопровода в Балтийском море было остановлено в конце прошлого года из-за угрозы санкций США, хотя Россия пообещала продолжить строительство сама.

Строительные работы на 2,6-километровом участке трубопровода могут возобновиться в эти выходные после того, как власти Германии разрешили строительство до конца года.

Ранее сообщалось, чтовВласти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания планируют создать специальный фонд, который будут использовать для продолжения строительства российского газопровода в обход санкций США.

Напомним, 21 декабря 2019 года США объявили о введении санкций против трубопровода "Северный поток-2", из-за чего ключевой подрядчик "Газпрома" компания Allseas приостановила работу над проектом.

Россия после этого говорила, что сможет достроить "Северный поток-2" своими силами, без привлечения иностранных подрядчиков.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье "Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2"