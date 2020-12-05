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ООС: 5 нарушений "тишины", украинские военные отвечали

Суббота, 5 декабря 2020, 16:52
ООС: 5 нарушений тишины, украинские военные отвечали

В субботу вооруженные формирования РФ на Донбассе 5 раз нарушали "тишину", украинские военные дважды открывали ответный огонь.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра Операции объединенных сил

Дословно: "С начала текущих суток, 5 декабря, в полосах ответственности наших подразделений зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Так, противник совершил обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы. Кроме этого, враг применил противотанковый ракетный комплекс вблизи Водяного, а в сторону украинских позиций неподалеку Авдеевки открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

У этого же населенного пункта и неподалеку Марьинки противник снова применил снайперское оружие. На обоих направлениях дерзкие действия вражеских снайперов были остановлены ответным огнем украинскими воинами".

Детали: В пресс-центре уточнили, что боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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