ООС: 5 нарушений "тишины", украинские военные отвечали

В субботу вооруженные формирования РФ на Донбассе 5 раз нарушали "тишину", украинские военные дважды открывали ответный огонь.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра Операции объединенных сил

Дословно: "С начала текущих суток, 5 декабря, в полосах ответственности наших подразделений зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Так, противник совершил обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы. Кроме этого, враг применил противотанковый ракетный комплекс вблизи Водяного, а в сторону украинских позиций неподалеку Авдеевки открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

У этого же населенного пункта и неподалеку Марьинки противник снова применил снайперское оружие. На обоих направлениях дерзкие действия вражеских снайперов были остановлены ответным огнем украинскими воинами".

Детали: В пресс-центре уточнили, что боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.