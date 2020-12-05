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В Киеве открыли памятник космонавту Каденюку

Суббота, 5 декабря 2020, 18:36
пресс-служба президента

На Байковом кладбище в Киеве открыли памятник легендарному украинскому космонавту, герою Украины Леониду Каденюку.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Монумент был открыт 5 декабря в 23-ю годовщину возвращения Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия". В открытии принял участие президент Владимир Зеленский.

В пресс-службе отметили, что Зеленский инициировал ускорение создания памятника первому украинскому космонавту, который ушел из жизни в январе 2018 года.

Дословно: "Поскольку на проведение работ за государственные средства из-за бюрократических процедур могли уйти годы, был открыт благотворительный фонд, к которому могли присоединиться все желающие. Эскиз памятника выбрала семья космонавта".

 
фото пресс-службы президента

Прямая речь Зеленского: "Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память".

 

Детали: Зеленский также отметил, что со времен полета Каденюка в космос Украина не имела таких крупных прорывов в аэрокосмической отрасли, и Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль.

После возложения цветов к монументу президент пообщался с семьей Каденюка. В частности, он пообещал жене космонавта Вере Каденюк помочь в решении вопроса об увеличении материальной поддержки его семьи со стороны государства.

Предыстория:

  • Первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк умер 31 января 2018 года. Во время пробежки в районе Царского Села в Киеве ему стало плохо.
  • После смерти международный аэропорт "Черновцы" назвали в честь Каденюка.
  • В январе 2020 года президент Владимир Зеленский пожаловался, что почти через два года после смерти Каденюка ему до сих пор не обустроили мемориала.

Украинская правда
Темы: космосЗеленский


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