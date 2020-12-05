В Киеве открыли памятник космонавту Каденюку
На Байковом кладбище в Киеве открыли памятник легендарному украинскому космонавту, герою Украины Леониду Каденюку.
Источник: пресс-служба президента
Детали: Монумент был открыт 5 декабря в 23-ю годовщину возвращения Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия". В открытии принял участие президент Владимир Зеленский.
В пресс-службе отметили, что Зеленский инициировал ускорение создания памятника первому украинскому космонавту, который ушел из жизни в январе 2018 года.
Дословно: "Поскольку на проведение работ за государственные средства из-за бюрократических процедур могли уйти годы, был открыт благотворительный фонд, к которому могли присоединиться все желающие. Эскиз памятника выбрала семья космонавта".
Прямая речь Зеленского: "Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память".
Детали: Зеленский также отметил, что со времен полета Каденюка в космос Украина не имела таких крупных прорывов в аэрокосмической отрасли, и Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль.
После возложения цветов к монументу президент пообщался с семьей Каденюка. В частности, он пообещал жене космонавта Вере Каденюк помочь в решении вопроса об увеличении материальной поддержки его семьи со стороны государства.
Предыстория:
- Первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк умер 31 января 2018 года. Во время пробежки в районе Царского Села в Киеве ему стало плохо.
- После смерти международный аэропорт "Черновцы" назвали в честь Каденюка.
- В январе 2020 года президент Владимир Зеленский пожаловался, что почти через два года после смерти Каденюка ему до сих пор не обустроили мемориала.