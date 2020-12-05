В Киеве открыли памятник космонавту Каденюку

На Байковом кладбище в Киеве открыли памятник легендарному украинскому космонавту, герою Украины Леониду Каденюку.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Монумент был открыт 5 декабря в 23-ю годовщину возвращения Каденюка из космоса на Землю на шаттле "Колумбия". В открытии принял участие президент Владимир Зеленский.

В пресс-службе отметили, что Зеленский инициировал ускорение создания памятника первому украинскому космонавту, который ушел из жизни в январе 2018 года.

Дословно: "Поскольку на проведение работ за государственные средства из-за бюрократических процедур могли уйти годы, был открыт благотворительный фонд, к которому могли присоединиться все желающие. Эскиз памятника выбрала семья космонавта".

фото пресс-службы президента

Прямая речь Зеленского: "Леонид Каденюк много сделал для Украины, и Украина должна хоть что-то сделать для него. Я считаю, что мы очень вовремя все сделали, ведь 28 января Леониду Каденюку исполнилось бы 70 лет, и людям будет куда прийти и почтить его память".

Детали: Зеленский также отметил, что со времен полета Каденюка в космос Украина не имела таких крупных прорывов в аэрокосмической отрасли, и Украина должна делать все, чтобы восстановить эту отрасль.

После возложения цветов к монументу президент пообщался с семьей Каденюка. В частности, он пообещал жене космонавта Вере Каденюк помочь в решении вопроса об увеличении материальной поддержки его семьи со стороны государства.

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