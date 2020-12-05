Из более 100 предприятий "Укроборонпрома" останется до 65 – министр

Из более 100 предприятий, которые сейчас входят в состав "Укроборонпрома", в реформированном оборонно-промышленном комплексе Украины останется от 60 до 65 предприятий.

Источник: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "На сегодня есть более 100 предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома". Они делятся на три категории. Первая категория – это те, которые полностью потеряли всякую связь с оборонной промышленностью, не имеют активов серьезных никаких. Эта группа сформирована. И она идет на передачу в Фонд госимущества с последующей приватизацией или ликвидацией".

Вторая часть, которая должна перейти в Фонд госимущества – это "те, которые также уже не имеют отношения к оборонной промышленности, государственному оборонному заказу, но имеют активы серьезные... это примерно группа из 40 предприятий".

"Остается костяк, тот, который будет в дальнейшем составлять основу государственной оборонной промышленности. Это где-то 60-65 предприятий, которые будут разделены на холдинговые компании по направлениям. Все эти предприятия подлежат корпоратизации. Все. С сохранением 100% государством".

Что предшествовало: Ранее на этой неделе новый генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев сообщил, что в следующем году концерн будет ликвидирован. Он высказался за концепцию трансформации "Укроборонпрома" в два холдинга – "Оборонительные системы Украины" и "Аэрокосмические системы".