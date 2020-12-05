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Преодолев 6 миллиардов километров, японский космический зонд доставил на Землю образцы астероида

Суббота, 5 декабря 2020, 20:41
Фото: JAXA

Автоматический зонд Hayabusa-2 (Сокол-2) японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) доставил на Землю два образца породы астероида Рюгу.

Источник: JAXA в Twitter. Отчет JAXA

Детали: Отделившись от зонда, который был запущен в космос 3 декабря 2014 года и за время путешествия преодолел более 6 миллиардов километров, капсула с образцами сегодня в 19:30 по Киеву вошла в атмосферу Земли.

В 19:52 капсула с двумя образцами астероида Рюгу (Дворец драконов), как и планировалось, приземлилась в Австралии. Вскоре по координатам радиомаяка ее заберет вертолет.

Справка: 

  • Первый забор образцов, которые, по мнению ученых, могут пролить свет, в частности, процесс формирования Солнечной системы, зонд выполнил 22 февраля 2019, второе 11 июля того же года. Расстояние между точками сбора космических образцов - 20 метров.
  • Диаметр астероида Рюгу - около 920 метров, а его возраст 4,6 миллиарда лет.
  • Диаметр Рюгу почти вдвое больше, чем у астероида Итокава, частицы грунта с которого доставил на Землю Нayabusa-1. 
  • Миссия Нayabusa-2 – доставка на Землю грунта с астероида класса C (темные углеродистые объекты, наиболее распространенный класс астероидов), который находится между Землей и Марсом.
  • Стоимость миссии – около $270 млн.
     

Напомним: 1 декабря китайский космический модуль совершил успешную посадку для первого почти за полвека забора образцов грунта на Луне. Он должен вернуться на Землю уже 17 декабря.

Микола Донєв, УП
Темы: космосЯпония


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