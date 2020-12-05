В акватории морей объявлено штормовое предупреждение, в Киеве – туман

В акватории Черного и Азовского морей в воскресенье объявлено штормовое предупреждение.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, днем ​​6 декабря на акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов, в портах Бердянск и Мариуполь порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 13-15 дм (II уровень опасности, оранжевый)".

Детали: ГСЧС также предупреждает о тумане по Киеву в субботу.

Дословно: "По информации УкрГидрометцентра, к концу дня 5 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог".