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В акватории морей объявлено штормовое предупреждение, в Киеве – туман

Суббота, 5 декабря 2020, 20:16
В акватории морей объявлено штормовое предупреждение, в Киеве – туман

В акватории Черного и Азовского морей в воскресенье объявлено штормовое предупреждение.

Источник: ГСЧС

Дословно: "По данным Укргидрометцентра, днем ​​6 декабря на акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов, в портах Бердянск и Мариуполь порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 13-15 дм (II уровень опасности, оранжевый)".

Детали: ГСЧС также предупреждает о тумане по Киеву в субботу.

Дословно: "По информации УкрГидрометцентра, к концу дня 5 декабря в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог".

Что предшествовало: В воскресенье, 6 декабря, в Украине осадки не ожидаются. В северных, северо-восточных, центральных областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Температура в западных областях 6 декабря ночью около 0°, днем ​​до +5°, на Закарпатье до +12°. На остальной территории 6 декабря ночью 4-9° мороза (на востоке, северо-востоке до 10° мороза), днем ​​около нуля.

Украинская правда

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Темы: погодаГСЧС
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