ДТП на Луганщине: погиб боец батальона Луганск-1, трое госпитализированных

В Луганской области в ДТП погиб боец батальона Луганск-1, еще три человека госпитализированы.

Источник: полиция Луганской области

Дословно: "Сегодня, 5 декабря, по предварительной информации, в районе пгт Смоляниново, сотрудник БППОП "Луганск-1" им. Сергея Губанова, 1981 г.р., возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108, столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров с микроавтобуса доставлены в больницу".