Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ДТП на Луганщине: погиб боец батальона Луганск-1, трое госпитализированных

Суббота, 5 декабря 2020, 21:57

В Луганской области в ДТП погиб боец батальона Луганск-1, еще три человека госпитализированы.

Источник: полиция Луганской области

Дословно: "Сегодня, 5 декабря, по предварительной информации, в районе пгт Смоляниново, сотрудник БППОП "Луганск-1" им. Сергея Губанова, 1981 г.р., возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108, столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров с микроавтобуса доставлены в больницу".

Украинская правда
Темы: Луганская областьДТП


powered by lun.ua
Главное сегодня

Таран: Украина готова увеличить взносы в операции НАТО и надеется на ПДЧ в 2021

Минобороны впервые за 29 лет закажет у "Антонова" новые самолеты

Во время январского локдауна, вероятно, будут работать курорты и церкви – Ляшко

фотоУбийство Александра Деревянко: двух подозреваемых схватили

Суд отменил региональный статус русского языка на Одесчине

В Минздраве рассказали, кто бесплатно получит вакцину от коронавируса

Все новости...
Луганская область
Послы стран "Вышеградской четверки" посетили КПВВ "Золотое" в Луганской области
В Луганской области разворовали деньги на ремонт школ и больниц – СБУ
Гибель десантника на Донбассе: в ТКГ говорят о возможном самоубийстве
Последние новости
21:57
ДТП на Луганщине: погиб боец батальона Луганск-1, трое госпитализированных
21:16
В акватории морей объявлено штормовое предупреждение, в Киеве – туман
20:50
Из более 100 предприятий "Укроборонпрома" останется до 65 – министр
20:41
Видео КартаПреодолев 6 миллиардов километров, японский космический зонд доставил на Землю образцы астероида
20:05
Таран: Украина готова увеличить взносы в операции НАТО и надеется на ПДЧ в 2021
19:20
На Николая в Николаеве откроют мобильный госпиталь для больных COVID
18:36
фотоВ Киеве открыли памятник космонавту Каденюку
18:16
Во Франции новая волна протестов из-за закона о защите полиции
18:11
ЕС пока не планирует экстренного саммита по Brexit
17:52
ООС: 5 нарушений "тишины", украинские военные отвечали
Все новости...