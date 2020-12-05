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ДТП на Луганщине: погиб боец батальона Луганск-1, трое госпитализированных

Суббота, 5 декабря 2020, 20:57
ДТП на Луганщине: погиб боец батальона Луганск-1, трое госпитализированных

В Луганской области в ДТП погиб боец батальона Луганск-1, еще три человека госпитализированы.

Источник: полиция Луганской области

Дословно: "Сегодня, 5 декабря, по предварительной информации, в районе пгт Смоляниново, сотрудник БППОП "Луганск-1" им. Сергея Губанова, 1981 г.р., возвращаясь со службы на собственном автомобиле ВАЗ-2108, столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров с микроавтобуса доставлены в больницу".

Украинская правда
Темы: Луганская областьДТП
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