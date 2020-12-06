Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Байден гарантировал себе необходимое количество выборщиков

Воскресенье, 6 декабря 2020, 00:39

В штате Калифорния официально утвердили результаты выборов президента и назначили 55 выборщиков, которые должны проголосовать за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. А значит теперь Байден имеет большинство голосов в Коллегии выборщиков, которая и утверждает новоизбранного президента в должности.

Источник: Голос Америки

Детали: Издание отмечает, что официальное утверждение госсекретарем штата Калифорния Алексом Падилою победы Байдена на текущий момент увеличило количество выборщиков, которые пообещали проголосовать за Байдена до 279 (При необходимом для победы минимуме в 270 голосов).

В свою очередь действующий президент США Дональд Трамп продолжает отрицать победу Байдена и использует все более маловероятные правовые стратегий с целью отмены результатов выборов до их окончательного утверждения.

Выборщики названы в Калифорнии встретятся 14-го декабря с коллегами из других штатах, чтобы официально проголосовать за следующего президента. В большинстве штатов есть законы, обязывающие выборщиков поддерживать победителя всенародного голосования в их штате. Пока нет оснований считать, что кто-то из выборщиков, которые должны поддержать Байдена, рассматривает возможность не голосовать за него.

Результаты голосования Коллегии выборщиков, как правило, должны быть утвержденны Конгрессом 6-го января. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.

Что предшествовало: 

  • Президент США Дональд Трамп согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за его оппонента от демократов на выборах Джо Байдена.
  • В течение длительного времени Дональд Трамп отказывался признавать, что Джо Байдена поддержало большее количество избирателей и утверждал о массовых фальсификациях, пытаясь добиться пересчета голосов через суды.

Напомним: Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.

Темы: БайденТрампвиборыСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кравчук: Украина может требовать отключения РФ от SWIFT

Таран: Украина готова увеличить взносы в операции НАТО и надеется на ПДЧ в 2021

Минобороны впервые за 29 лет закажет у "Антонова" новые самолеты

Во время январского локдауна, вероятно, будут работать курорты и церкви – Ляшко

фотоУбийство Александра Деревянко: двух подозреваемых схватили

Суд отменил региональный статус русского языка на Одесчине

Все новости...
Байден
Байден попросит американцев носить маски 100 дней
У Зеленского ожидают при Байдене увеличения торгового оборота с США
В ЕС представили план сотрудничества с США при президентстве Байдена
Последние новости
01:11
Фото Видео КартаПреодолев 6 миллиардов километров, японский зонд доставил на Землю образцы астероида
00:39
Байден гарантировал себе необходимое количество выборщиков
23:31
Минздрав хочет привлечь частные клиники к лечению больных и вакцинации от COVID-19
23:10
Кравчук: Украина может требовать отключения РФ от SWIFT
21:57
ДТП на Луганщине: погиб боец батальона Луганск-1, трое госпитализированных
21:16
В акватории морей объявлено штормовое предупреждение, в Киеве – туман
20:50
Из более 100 предприятий "Укроборонпрома" останется до 65 – министр
20:05
Таран: Украина готова увеличить взносы в операции НАТО и надеется на ПДЧ в 2021
19:20
На Николая в Николаеве откроют мобильный госпиталь для больных COVID
18:36
фотоВ Киеве открыли памятник космонавту Каденюку
Все новости...