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Байден гарантировал себе необходимое количество выборщиков

Суббота, 5 декабря 2020, 23:39
Байден гарантировал себе необходимое количество выборщиков

В штате Калифорния официально утвердили результаты выборов президента и назначили 55 выборщиков, которые должны проголосовать за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. А значит теперь Байден имеет большинство голосов в Коллегии выборщиков, которая и утверждает новоизбранного президента в должности.

Источник: Голос Америки

Детали: Издание отмечает, что официальное утверждение госсекретарем штата Калифорния Алексом Падилою победы Байдена на текущий момент увеличило количество выборщиков, которые пообещали проголосовать за Байдена до 279 (При необходимом для победы минимуме в 270 голосов).

В свою очередь действующий президент США Дональд Трамп продолжает отрицать победу Байдена и использует все более маловероятные правовые стратегий с целью отмены результатов выборов до их окончательного утверждения.

Выборщики названы в Калифорнии встретятся 14-го декабря с коллегами из других штатах, чтобы официально проголосовать за следующего президента. В большинстве штатов есть законы, обязывающие выборщиков поддерживать победителя всенародного голосования в их штате. Пока нет оснований считать, что кто-то из выборщиков, которые должны поддержать Байдена, рассматривает возможность не голосовать за него.

Результаты голосования Коллегии выборщиков, как правило, должны быть утвержденны Конгрессом 6-го января. Новый президент официально приступает к исполнению обязанностей после принятия присяги 20 января.

Что предшествовало: 

  • Президент США Дональд Трамп согласился покинуть Белый дом, если Коллегия выборщиков проголосует за его оппонента от демократов на выборах Джо Байдена.
  • В течение длительного времени Дональд Трамп отказывался признавать, что Джо Байдена поддержало большее количество избирателей и утверждал о массовых фальсификациях, пытаясь добиться пересчета голосов через суды.

Напомним: Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденТрампвиборыСША
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