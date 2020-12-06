Украина до сих пор 4-я в Европе по скорости распространения COVID
Воскресенье, 6 декабря 2020, 00:52
5 декабря в странах Европы диагностировали 189 000 заражений COVID-19, в частности, 13000 в Украине.
Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers
Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Германия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 9-м месте.
Сейчас в мире диагностировано 66 миллионов случаев заражения коронавируса, 46 миллионов больных вылечились, 1 533 653 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 19 миллионов человек.
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