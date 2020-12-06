Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украина до сих пор 4-я в Европе по скорости распространения COVID

Воскресенье, 6 декабря 2020, 01:52

5 декабря в странах Европы диагностировали 189 000 заражений COVID-19, в частности, 13000 в Украине.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Италия, Германия, Великобритания и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 9-м месте.

Сейчас в мире диагностировано 66 миллионов случаев заражения коронавируса, 46 миллионов больных вылечились, 1 533 653 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 19 миллионов человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кравчук: Украина может требовать отключения РФ от SWIFT

Таран: Украина готова увеличить взносы в операции НАТО и надеется на ПДЧ в 2021

Минобороны впервые за 29 лет закажет у "Антонова" новые самолеты

Во время январского локдауна, вероятно, будут работать курорты и церкви – Ляшко

фотоУбийство Александра Деревянко: двух подозреваемых схватили

Суд отменил региональный статус русского языка на Одесчине

Все новости...
коронавирус
Минздрав хочет привлечь частные клиники к лечению больных и вакцинации от COVID-19
На Николая в Николаеве откроют мобильный госпиталь для больных COVID
В Киеве за сутки 1541 случай Covid, более ста зараженных госпитализировали
Последние новости
03:14
В Грузии в 60 километрах от Тбилиси произошло землетрясение
02:39
SpaceX сообщила время запуска модифицированного грузового корабля Dragon
01:52
Украина до сих пор 4-я в Европе по скорости распространения COVID
01:11
Фото Видео КартаПреодолев 6 миллиардов километров, японский зонд доставил на Землю образцы астероида
00:39
Байден гарантировал себе необходимое количество выборщиков
23:31
Минздрав хочет привлечь частные клиники к лечению больных и вакцинации от COVID-19
23:10
Кравчук: Украина может требовать отключения РФ от SWIFT
21:57
ДТП на Луганщине: погиб боец батальона Луганск-1, трое госпитализированных
21:16
В акватории морей объявлено штормовое предупреждение, в Киеве – туман
20:50
Из более 100 предприятий "Укроборонпрома" останется до 65 – министр
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!