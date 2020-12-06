SpaceX сообщила время запуска модифицированного грузового корабля Dragon

В рамках контракта по доставке грузов американского космического агентства NASA на Международную космическую станцию ​​компания Илона Маска SpaceX запланировала 6 декабря осуществить запуск 21-й грузовой миссии.

Источник: SpaceX в Twitter

Детали: Многоразовая ракета-носитель Falcon 9, которая выведет модернизированный грузовой многоразовый корабль SpaceX Dragon на орбиту, стартует с комплекса 39А в космическом центре Кеннеди, Флорида 6 декабря в 18:17 по Киеву (11:17 a.m. EST).

Запуск должен был состояться еще 5 декабря, но был перенесен из-за погодных условий в Атлантическом океане куда на беспилотную платформу должна осуществить посадку первая многоразовая ступень Falcon 9, которая используется уже в четвертый раз.

В NASA отметили, что стыковка модифицированного Dragon, который теперь вмещает на 50% больше груза чем предыдущая модель, запланирована на 9 утра понедельника.

На этот раз корабль загрузили 2900 килограммами различных грузов. За два месяца он вернет на Землю около 2350 кг груза.

Справка: В настоящее время экипаж МКС состоит из 7 человек.

Что предшествовало: Компания Илона Маска Spacex готовит межпланетный корабль Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс, к первому тестовому полету на 15 километров.