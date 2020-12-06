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Всех журналистов белорусского СМИ вызвали на допрос по уголовному делу

Воскресенье, 6 декабря 2020, 05:17
Всех журналистов белорусского СМИ вызвали на допрос по уголовному делу
Олександр Барсуков

Всех журналистов белорусского издания "Наша Нива" вызывают на допрос по уголовному делу, где главный редактор "НН" Ягор Марцинович выступает в качестве подозреваемого.

Источник: Марцинович в Facebook

Прямая речь: "Следственный комитет запускает свою конвейерную линию. На следующей неделе вызывают на допрос всех 20 сотрудников "Нашей Нивы".

Все 20 человек - свидетели того, как я оклеветал заместителя министра внутренних дел Барсукова (Александр Барсуков сейчас уже помощник самопровозглашенного президента Лукашенко по Минску - ред УП)".

Справка: Главный редактор "Нашей Нивы" является подозреваемым по ст. 188 УК (клевета). Статья предусматривает штраф, либо исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Детали: Следственный комитет Беларуси возбудил против журналиста уголовное дело за публикацию новости, в которой один из "диджеев изменений" Влад Соколовский заявил, что Барсуков избил его в следственном изоляторе "Акрестина".

Что предшествовало: Белорусское издание "Наша Ніва" могут оштрафовать за то, что их журналистку Наталию Лубневскую ранил силовик.

Темы: БеларусьЛукашенко
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