Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости субботы и ночи: Япония доставила на Землю астероид, бесплатная вакцинация в Украине

Воскресенье, 6 декабря 2020, 07:00

В Минздраве заявили, что правительство сможет бесплатно вакцинировать от коронавируса граждан с "групп риска", японский зонд Hayabusa-2 (Сокол-2) доставил на Землю два образца породы астероида — актуальные новости 5 декабря.

О вакцинации

В Министерстве здравоохранения заявили, что правительство сможет обеспечить бесплатное вакцинирование от коронавируса граждан, относящихся к "группам риска". В том числе медицинские работники, педагоги, пожилые люди и те, кто имеет заболевания.

Об образце астероида

Преодолев 6 миллиардов километров, японский зонд Hayabusa-2 (Сокол-2) доставил на Землю два образца породы астероида Рюгу.

Власти Японии распределят образцы следующим образом: 30% уйдёт на исследование японским научным организациям, ещё 30% — международным партнёрам, в том числе NASA. Оставшиеся 40% оставят храниться на будущее, когда новые технологии анализа смогут извлечь больше информации из образцов грунта.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Минобороны впервые за 29 лет закажет у "Антонова" три новых самолета АН-178.

Одесский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение Одесского областного совета об признании в Одесской области русского языка как регионального.

Правоохранители задержали двух человек, которые подозреваются в совершении умышленного убийства 65-летнего музыканта Александра Деревянко. Устанавливаются их возможные сообщники.

Темы: космос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
космос
Одно из самых загадочных явлений во Вселенной: телескоп Вэбба сделал фото потенциальных "темных звезд"
Астрономы с помощью радиоволн обнаружили холоднейшего коричневого карлика
Королевская обсерватория показала 19 лучших снимков космоса в 2023 году
Последние новости
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
Все новости...
Реклама: