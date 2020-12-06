Главные новости субботы и ночи: Япония доставила на Землю астероид, бесплатная вакцинация в Украине

В Минздраве заявили, что правительство сможет бесплатно вакцинировать от коронавируса граждан с "групп риска", японский зонд Hayabusa-2 (Сокол-2) доставил на Землю два образца породы астероида — актуальные новости 5 декабря.

О вакцинации

В Министерстве здравоохранения заявили, что правительство сможет обеспечить бесплатное вакцинирование от коронавируса граждан, относящихся к "группам риска". В том числе медицинские работники, педагоги, пожилые люди и те, кто имеет заболевания.

Об образце астероида

Преодолев 6 миллиардов километров, японский зонд Hayabusa-2 (Сокол-2) доставил на Землю два образца породы астероида Рюгу.

Власти Японии распределят образцы следующим образом: 30% уйдёт на исследование японским научным организациям, ещё 30% — международным партнёрам, в том числе NASA. Оставшиеся 40% оставят храниться на будущее, когда новые технологии анализа смогут извлечь больше информации из образцов грунта.

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