Главные новости субботы и ночи: Япония доставила на Землю астероид, бесплатная вакцинация в Украине
В Минздраве заявили, что правительство сможет бесплатно вакцинировать от коронавируса граждан с "групп риска", японский зонд Hayabusa-2 (Сокол-2) доставил на Землю два образца породы астероида — актуальные новости 5 декабря.
О вакцинации
В Министерстве здравоохранения заявили, что правительство сможет обеспечить бесплатное вакцинирование от коронавируса граждан, относящихся к "группам риска". В том числе медицинские работники, педагоги, пожилые люди и те, кто имеет заболевания.
Об образце астероида
Преодолев 6 миллиардов километров, японский зонд Hayabusa-2 (Сокол-2) доставил на Землю два образца породы астероида Рюгу.
Власти Японии распределят образцы следующим образом: 30% уйдёт на исследование японским научным организациям, ещё 30% — международным партнёрам, в том числе NASA. Оставшиеся 40% оставят храниться на будущее, когда новые технологии анализа смогут извлечь больше информации из образцов грунта.
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