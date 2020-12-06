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Министр Уруский о визите в офис Кауфмана: "Это не какие-то договорняки"

Воскресенье, 6 декабря 2020, 08:52

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский подтвердил, что встречался с бизнесменом Борисом Кауфманом в его офисе, но заверил, что говорил о "возможных инвестициях".

Источник: Уруский в интервью Радио Свобода

Детали: 17 ноября журналисты "Схем" зафиксировали, как из Офиса президента Владимира Зеленского выехал Mercedes GL украинского бизнесмена Бориса Кауфмана. В тот же день съемочная группа заметила возле офиса бизнесмена, куда он вернулся после ОП, ведомственный правительственный Mercedes. На нем к Кауфману приезжал вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

5 декабря чиновник подтвердил свой визит к Кауфману, однако заявил, что в ходе встречи не было "договорняков". По его словам, темой дискуссии были "возможные инвестиции, которые могли бы быть вложены".

Прямая речь Уруского: "Проблем в этом нет. Я могу встречаться там, здесь. Здесь - не всегда удобно. Есть много нюансов таких. Ничего страшного в этом нет абсолютно. Это не какие-то там "договорняки", как говорят, что тайные. Ничего тайного".

Напомним: Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве отношения между властью и представителями крупного бизнеса станут исключительно публичными. Между тем чиновники продолжают проводить непубличные встречи с влиятельными бизнесменами.

Темы: олигархи


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