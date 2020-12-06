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Министр Уруский о визите в офис Кауфмана: "Это не какие-то договорняки"

Воскресенье, 6 декабря 2020, 07:52
Министр Уруский о визите в офис Кауфмана: Это не какие-то договорняки

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский подтвердил, что встречался с бизнесменом Борисом Кауфманом в его офисе, но заверил, что говорил о "возможных инвестициях".

Источник: Уруский в интервью Радио Свобода

Детали: 17 ноября журналисты "Схем" зафиксировали, как из Офиса президента Владимира Зеленского выехал Mercedes GL украинского бизнесмена Бориса Кауфмана.

В тот же день съемочная группа заметила возле офиса бизнесмена, куда он вернулся после ОП, ведомственный правительственный Mercedes. На нем к Кауфману приезжал вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

5 декабря чиновник подтвердил свой визит к Кауфману, однако заявил, что в ходе встречи не было "договорняков". По его словам, темой дискуссии были "возможные инвестиции, которые могли бы быть вложены".

Уруский выходит из офиса Кауфмана
Уруский выходит из офиса Кауфмана

Прямая речь Уруского: "Проблем в этом нет. Я могу встречаться там, здесь. Здесь - не всегда удобно. Есть много нюансов таких. Ничего страшного в этом нет абсолютно. Это не какие-то там "договорняки", как говорят, что тайные. Ничего тайного".

Напомним: Владимир Зеленский обещал, что при его президентстве отношения между властью и представителями крупного бизнеса станут исключительно публичными. Между тем чиновники продолжают проводить непубличные встречи с влиятельными бизнесменами.

Темы: олигархи
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