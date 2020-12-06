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В Румынии проходят парламентские выборы

Воскресенье, 6 декабря 2020, 11:12

В Румынии в воскресенье проходят выборы в парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Digi24.

Голосование началось в 7 утра по местному времени и продлится до 21.00, после чего будут обнародованы результаты экзит-поллов.

Чтобы предотвратить распространение нового коронавируса, власти приняли ряд мер, действительных для избирателей и членов избирательных участков. Меры включают в себя ношение маски, дезинфекцию рук и предметов, используемых в процессе голосования, а также дистанцирование.

Недавний опрос общественного мнения, опубликованный институтом IMAS, показал, что его Национал-либеральная партия премьера Людовика Орбана набирает 28 процентов голосов, опережая основную оппозиционную Социал-демократическую партию (СДП) с 23 процентами.

Стоит отметить, что национал-либералы пользуются поддержкой действующего президента Клауса Йоганніса.

Недавно сформированный правоцентристский альянс USR-Plus, по прогнозам, наберет 18% голосов, что укрепит их растущее влияние в румынской политике.

Ожидается, что вирус и распространенное разочарование в политике окажут давление на явку избирателей, которая, как ожидается, не превысит 40%.

Темы: Румыниявиборы


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