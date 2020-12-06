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Brexit: Лондон и Брюссель возобновляют переговоры в последней попытке достичь соглашения

Воскресенье, 6 декабря 2020, 12:02

Решающие переговоры с целью заключения торгового соглашения между Великобританией и ЕС, которое должно начать действовать после завершения переходного периода Brexit, должны возобновиться в воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Главный переговорщик Британии по Brexit Дэвид Фрост встретится с коллегой из ЕС Мишелем Барнье в Брюсселе, чтобы попытаться преодолеть "существенные разногласия"двух сторон.

Британский источник сообщил, что это может быть "последний бросок кости", чтобы договориться о сделке до конца года.

Отмечается, что настроение перед переговорами подавленное, но обе стороны все еще хотят заключить сделку.

"Часто самый темный час наступает как раз перед рассветом" – отметил собеседник BBC. В британском правительстве.

Воскресная встреча состоится после того, как переговоры между премьер-министром Борисом Джонсоном и президенткою Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн не принесли результата.

Они по телефону в течение часа в субботу, но не смогли выйти из тупика по "критическим вопросам".

В совместном заявлении, опубликованном впоследствии, они утверждали, что права на рыболовство, правила конкуренции и то, как будет осуществляться любая сделка, как и раньше вызывают проблемы.

Как сообщалось, в Брюсселе пока не планируют проведение экстренного саммита по вопросу Brexit.

Британия официально вышла из блока в конце января, но все еще находится на едином рынке ЕС до 31 декабря. Если до этого крайнего срока не будет заключено соглашение, будут повторно введены самые строгие тарифы и обременительные таможенные проверки, что приведет к экономическому хаосу.

Темы: BrexitЕСВеликобритания


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