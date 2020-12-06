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Рада сделает все, чтобы увеличить финансирование Вооруженных сил – Разумков

Воскресенье, 6 декабря 2020, 11:45
Рада сделает все, чтобы увеличить финансирование Вооруженных сил – Разумков

Верховная Рада сделает все, чтобы в проекте госбюджета на 2021 увеличить финансирование украинской армии.

Источник: заявление спикера парламента Дмитрия Разумкова, которое приводит Интерфакс-Украина

Детали: Разумков признал, что Украина сейчас находится в непростом положении из-за Covid-19, войны, сложной социально-экономической ситуации и развертывания мирового финансового кризиса. Несмотря на это, он считает, что оборонные расходы должны сохраниться на уровне 5% от ВВП.

Прямая речь: "Как бы там ни было, мы даже во время подготовки итогового голосования за бюджет на 2021 год будем пытаться найти, и обращались с этим в Министерство финансов, дополнительные средства... То, что от нас зависит, мы будем делать в пределах и полномочий, и тех ресурсов, которые сегодня существуют в государстве".

Дополнительно: Спикер напомнил, что по сравнению с 2020 годом в проекте госбюджета на следующий год финансирование на безопасность и оборону уменьшено. Он признал, что это его беспокоит, и добавил: "Я убежден, что мы должны увеличивать расходы на безопасность и оборону. И именно это закреплено в нашей военной доктрине... расходы на безопасность и оборону должны сохраниться на уровне 5%".

Напомним: Президент Владимир Зеленский 6 декабря во время торжеств по случаю Дня Вооруженных сил Украины заверил, что несмотря на сложные времена, финансирование армии не сократится.

Темы: Разумков ДмитрийВооруженные силыбюджет
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