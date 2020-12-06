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Санду потребовала отставки правительства Молдовы и досрочных выборов

Воскресенье, 6 декабря 2020, 14:42
Санду потребовала отставки правительства Молдовы и досрочных выборов

Избранная президент Молдовы Майя Санду выступила с требованием отставки правительства и досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Выступая во время акции протеста в воскресенье, Санду заявила, что страна нуждается в полной смене власти, и для этого необходимы досрочные парламентские выборы.

Она обвинила действующего президента Игоря Додона в попытке узурпировать власть

Санду заявила, что фракция Партии социалистов объединилась в парламенте с партией "Шор", чтобы принять законы против людей. "Это большинство сформировано из людей, которые участвовали в краже миллиарда, депутатов, которые успели продаться по три раза, которые служат Додону, а не народу. Они принимают законы с нарушением всех норм и закона", - отметила Санду и добавила, что стране необходимы досрочные выборы, которые может спровоцировать отставка правительства.

Напомним, что 6 декабря в центре Кишинева проходит протест за проведение досрочных выборов, а также против правительства Иона Кику и ситуативной коалиции в парламенте социалистов, депутатов от Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

3 декабря парламент Молдавии, большинство в котором имеют Партия социалистов действующего президента Игоря Додона и "Шор", одобрил ряд противоречивых законопроектов, в частности - о лишении президента контроля над Службой информации и безопасности, которая ограничит полномочия Майи Санду, и, предварительно - о предоставлении официального статуса русскому языку и возвращения разрешения на трансляцию российских программ.

Оппозиция и избранная президентша Майя Санду заявили, что голосование было незаконным. Санду призвала граждан к протестам. На акцию также призвали выйти своих сторонников "Наша партия", DA, PAS, Демпартия, PUN.

Темы: Молдовавиборы
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