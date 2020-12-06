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Генпрокурор Польши требует запретить Коммунистическую партию

Воскресенье, 6 декабря 2020, 17:15

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро подал в Конституционный суд ходатайство о делегализации польской коммунистической партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat.

Зебро хочет, чтобы суд подтвердил несоответствие Конституции целей деятельности Компартии Польше.

"Меры в этом отношении были приняты по просьбе физических лиц. В письмах, поступивших в прокуратуру, они указывают, что Коммунистическая партия Польши, среди прочего, ссылается в своей программе и действиях на тоталитарные методы и практики работы коммунизма, что противоречит Конституции Республики Польша", - говорится в ходатайстве генпрокурора.

Как отмечается, в соответствии со ст. 13 Конституции "запрещено существование политических партий и других организаций, ссылающихся в своих программах на тоталитарные методы и практики действий нацизма, фашизма и коммунизма".

"Запрещено также существования политических партий, чья программа или деятельность предполагает или допускает расовую и национальную ненависть, применение насилия с целью получения власти или влияния на политику государства ", - говорится в ходатайстве.

По мнению генпрокурора, члены Компартии Польши ставят под сомнение демократический порядок в стране.

По данным прокуратуры, члены партии " прямо призывают провести революцию по образцу Октябрьской революции в России, после которой власть захватили большевики. Цель состоит не только в захвате власти, но и в национализации и коллективизации, осуществляемой под принуждением".

Генпрокурор считает, что деятельность Компартии в Польше должна быть остановлена.

Темы: Польшакоммунизм


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