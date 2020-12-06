Зеленский встретился с военными на Донбассе

В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими в зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой области.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы.

Он также почтил павших героев на символической аллее памяти, обустроенной на месте гибели бойцов.

Президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки. Он поблагодарил воинов за службу.

пресс-служба президента

Военнослужащие подарили президенту памятный сувенир – инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.