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Зеленский встретился с военными на Донбассе

Воскресенье, 6 декабря 2020, 16:43
Зеленский встретился с военными на Донбассе
пресс-служба президента

В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими в зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой области.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы.

Он также почтил павших героев на символической аллее памяти, обустроенной на месте гибели бойцов.

Президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки. Он поблагодарил воинов за службу.

 
пресс-служба президента

Военнослужащие подарили президенту памятный сувенир – инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийОбъединенные силы на Донбассе
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