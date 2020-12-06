Зеленский встретился с военными на Донбассе
Воскресенье, 6 декабря 2020, 17:43
В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими в зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой области.
Источник: пресс-служба президента
Детали: Зеленский осмотрел боевые позиции и ознакомился с условиями несения службы.
Он также почтил павших героев на символической аллее памяти, обустроенной на месте гибели бойцов.
Президент поздравил военнослужащих с праздником и вручил им государственные награды и ценные подарки. Он поблагодарил воинов за службу.
Военнослужащие подарили президенту памятный сувенир – инсталляцию, составленную из осколков вражеских артиллерийских снарядов.
Украинская правда