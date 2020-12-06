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Бавария отменила ослабление коронавирусных ограничений на Новый год

Воскресенье, 6 декабря 2020, 16:59
Бавария отменила ослабление коронавирусных ограничений на Новый год

В немецкой земле Бавария старшие школьники будут учиться дистанционно, а запланированное смягчение правил празднования Нового года было отменено ввиду отсутствия уменьшения числа новых случаев коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Премьер-министр земли Маркус Зедер заявил в воскресенье, что на Новый год существующие ограничения, предусматривающие возможность встреч до 5 человек из двух семей, останутся в силе. Лимит будет увеличен только до 10 человек на рождественский период с 23 по 26 декабря.

Зедер сказал, что начиная с восьмого класса классы будут разделены, и группы будут по очереди посещать школу или учиться дистанционно. Если число новых инфекций в течение семи дней превысит 200 на 100 000 жителей, то все студенты этой возрастной группы будут обучаться дистанционно, добавил он.

Новые правила вступают в силу в среду.

Бавария входит в число немецких земель с самым высоким числом новых инфекций - 175 на 100 000 жителей в течение семи дней. Восточная земля Саксония возглавляет список с301, за ней следует Берлин с 182 на 100 000.

Темы: Германиякарантин
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