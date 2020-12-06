Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Бавария отменила ослабление коронавирусных ограничений на Новый год

Воскресенье, 6 декабря 2020, 17:59

В немецкой земле Бавария старшие школьники будут учиться дистанционно, а запланированное смягчение правил празднования Нового года было отменено ввиду отсутствия уменьшения числа новых случаев коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

Премьер-министр земли Маркус Зедер заявил в воскресенье, что на Новый год существующие ограничения, предусматривающие возможность встреч до 5 человек из двух семей, останутся в силе. Лимит будет увеличен только до 10 человек на рождественский период с 23 по 26 декабря.

Зедер сказал, что начиная с восьмого класса классы будут разделены, и группы будут по очереди посещать школу или учиться дистанционно. Если число новых инфекций в течение семи дней превысит 200 на 100 000 жителей, то все студенты этой возрастной группы будут обучаться дистанционно, добавил он.

Новые правила вступают в силу в среду.

Бавария входит в число немецких земель с самым высоким числом новых инфекций - 175 на 100 000 жителей в течение семи дней. Восточная земля Саксония возглавляет список с301, за ней следует Берлин с 182 на 100 000.

Темы: Германиякарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоЗеленский встретился с военными на Донбассе

Полный перечень ограничений локдауна будет известен в среду – Шмыгаль

Госдеп США признал уроженцев Курил японцами, Россия отреагировала

Власти Кипра решили, когда откроют границу для украинцев

Оккупанты обещают жителям Крыма воду из дополнительных источников

Российский олигарх потерял доступ к $1 млрд в швейцарском банке из-за санкций

Все новости...
Германия
Глава Минздрава Германии рассчитывает на массовую вакцинацию летом следующего года
Посольство США в Германии призвало остановить строительство "Северного потока-2"
Российское судно для строительства Северного потока-2 прибыло на место
Последние новости
18:10
В День ВСУ на Донбассе сохраняется полная тишина
17:59
Бавария отменила ослабление коронавирусных ограничений на Новый год
17:43
фотоЗеленский встретился с военными на Донбассе
17:38
Воспоминания о "банкопаде": Бахматюк рассказал, что изначально хотел сделать с VAB Банком
17:30
Явка в Кривом Роге пока выше, чем по Украине 25 октября – "ОПОРА"
17:15
Генпрокурор Польши требует запретить Коммунистическую партию
17:05
АРМА за 10 месяцев перечислило в бюджет 13 миллионов
16:56
Выборы в Кривом Роге: полиция получила 20 сообщений о нарушениях
16:40
Украина и Северная Македония соединены регулярным авиасообщением
16:21
Полный перечень ограничений локдауна будет известен в среду – Шмыгаль
Все новости...