В День ВСУ на Донбассе сохраняется полная тишина

В воскресенье с начала суток на Донбассе не выявлено нарушений режима прекращения огня.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала текущих суток, 6 декабря, в полосах ответственности наших подразделений наблюдается тишина, нарушений договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не обнаружено".

Детали: Отмечается, что военнослужащие частей и подразделений ВСУ продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению, соблюдая договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года.

Справка: 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил.