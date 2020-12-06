Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В День ВСУ на Донбассе сохраняется полная тишина

Воскресенье, 6 декабря 2020, 18:10

В воскресенье с начала суток на Донбассе не выявлено нарушений режима прекращения огня.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала текущих суток, 6 декабря, в полосах ответственности наших подразделений наблюдается тишина, нарушений договоренностей со стороны российско-оккупационных войск не обнаружено".

Детали: Отмечается, что военнослужащие частей и подразделений ВСУ продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению, соблюдая договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года.

Справка: 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных сил.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоЗеленский встретился с военными на Донбассе

Полный перечень ограничений локдауна будет известен в среду – Шмыгаль

Госдеп США признал уроженцев Курил японцами, Россия отреагировала

Власти Кипра решили, когда откроют границу для украинцев

Оккупанты обещают жителям Крыма воду из дополнительных источников

Российский олигарх потерял доступ к $1 млрд в швейцарском банке из-за санкций

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский встретился с военными на Донбассе
ООС: 5 нарушений "тишины", украинские военные отвечали
Войска России в Украине вели обстрел из минометов, гранатометов и артиллерийских систем
Последние новости
18:10
В День ВСУ на Донбассе сохраняется полная тишина
17:59
Бавария отменила ослабление коронавирусных ограничений на Новый год
17:43
фотоЗеленский встретился с военными на Донбассе
17:38
Воспоминания о "банкопаде": Бахматюк рассказал, что изначально хотел сделать с VAB Банком
17:30
Явка в Кривом Роге пока выше, чем по Украине 25 октября – "ОПОРА"
17:15
Генпрокурор Польши требует запретить Коммунистическую партию
17:05
АРМА за 10 месяцев перечислило в бюджет 13 миллионов
16:56
Выборы в Кривом Роге: полиция получила 20 сообщений о нарушениях
16:40
Украина и Северная Македония соединены регулярным авиасообщением
16:21
Полный перечень ограничений локдауна будет известен в среду – Шмыгаль
Все новости...