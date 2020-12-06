В Киевской области упал самолет, есть пострадавшие

Вблизи села Гоголев Броварского района Киевской области упал легкомоторный самолет, пострадали два человека.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "Сегодня, 6 декабря, в 14 часов по спецлинии "102" поступило сообщение о том, что вблизи села Гоголев упал самолет".

"Установлено, что в результате падения два человека получили травмы – пилот и инструктор. Их каретой скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи".

Детали: По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции, спасатели и медики.