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Явка на выборах в Кривом Роге составила около 35%

Воскресенье, 6 декабря 2020, 21:11
0564.ua

По состоянию на 20 часов явка во время повторного голосования на выборах мэра Кривого Рога, по данным "ОПОРЫ", составила 34,6%, по данным городской ТИК - 35,14%.

Источник: гражданская сеть "ОПОРА", глава городской ТИК в Кривом Роге Валентин Орлов, сообщает Первый криворожский

Дословно: "По данным гражданской сети "ОПОРА", по состоянию на 20:00 явка во время повторного голосования в Кривом Роге составила 34,6% (погрешность - 1,40%).

Для сравнения, явка избирателей в Черновцах 29 ноября на это же время составила 23%, а 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах составляла 29,23%".

Детали: В то же время, глава городской ТИК в Кривом Роге Валентин Орлов сообщил, что явка составила 35,14%.

По его словам, 6 декабря на избирательные участки для голосования пришли 170 390 криворожан.

Что предшествовало: По данным ЦИК, явка избирателей на местных выборах в Украине 25 октября составила 36,88%.

Справка: Во втором туре за право стать мэром Кривого Рога соревнуются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик (получил в первом туре 25,94% голосов) и представитель ОПЗЖ Константин Павлов (9,15%).

Специальные корреспонденты "Украинской правды" побывали в городе перед вторым туром. В понедельник, 7 декабря, читайте на УП материал о выборах в Кривом Роге.

Украинская правда
Темы: Кривой Рогвиборы


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