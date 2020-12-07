Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат Трампа Джулиани подхватил коронавирус

Понедельник, 7 декабря 2020, 03:04
Адвокат Трампа Джулиани подхватил коронавирус

Личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа, 76-летний Рудольф Джулиани заболел COVID-19. Позднее Reuters со ссылкой на два источника сообщил, что Джулиани госпитализирован.

Источник: Трамп в Twitter

Дословно: "Руди Джулиани, безусловно, величайший мэр в истории Нью-Йорка, который неутомимо работал, разоблачая самые коррумпированные (безусловно!) выборы в истории США, получил положительный тест на китайский вирус".

Детали: Трамп пожелал адвокату скорейшего выздоровления, отметив, что они "будут продолжать".

UPD: Агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Джулиани госпитализирован в больницу Джорджтаунского университета в Вашингтоне, округ Колумбия.

В больнице пока не ответили на просьбу агентства о комментарии.

В свою очередь сын Джулиани Эндрю Джулиани, который месяц назад болел COVID-19, написал в Twitter, что его отец "отдыхает, получает большую заботу и чувствует себя хорошо".

Что предшествовало: После президентских выборов в США, победу на которых одержал демократ Джо Байден, Джулиани координирует работу адвокатов Трампа, которые пытаются обжаловать результаты выборов в отдельных штатах.

Предыстория:

  • 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
  • 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
  • 7 октября врач Белого дома Шон Конли сообщил, что президент уже не имеет симптомов заболевания, а в его крови обнаружены антитела к коронавируса, Трамп вернулся в Белый дом.

Украинская правда
Темы: ТрампкоронавирусСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Трамп
Трампу выдвинули дополнительные обвинения по делу о хранении секретных документов – СМИ
Суд над Трампом по секретным документам начнут в разгар президентской кампании
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Последние новости
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
Все новости...
Реклама: