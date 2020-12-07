Адвокат Трампа Джулиани подхватил коронавирус

Личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа, 76-летний Рудольф Джулиани заболел COVID-19. Позднее Reuters со ссылкой на два источника сообщил, что Джулиани госпитализирован.

Источник: Трамп в Twitter

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020

Дословно: "Руди Джулиани, безусловно, величайший мэр в истории Нью-Йорка, который неутомимо работал, разоблачая самые коррумпированные (безусловно!) выборы в истории США, получил положительный тест на китайский вирус".

Детали: Трамп пожелал адвокату скорейшего выздоровления, отметив, что они "будут продолжать".

UPD: Агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Джулиани госпитализирован в больницу Джорджтаунского университета в Вашингтоне, округ Колумбия.

В больнице пока не ответили на просьбу агентства о комментарии.

В свою очередь сын Джулиани Эндрю Джулиани, который месяц назад болел COVID-19, написал в Twitter, что его отец "отдыхает, получает большую заботу и чувствует себя хорошо".

Что предшествовало: После президентских выборов в США, победу на которых одержал демократ Джо Байден, Джулиани координирует работу адвокатов Трампа, которые пытаются обжаловать результаты выборов в отдельных штатах.

Предыстория: