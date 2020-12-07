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Адвокат Трампа Джулиани подхватил коронавирус

Понедельник, 7 декабря 2020, 04:04

Личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа, 76-летний Рудольф Джулиани заболел COVID-19. Позднее Reuters со ссылкой на два источника сообщил, что Джулиани госпитализирован.

Источник: Трамп в Twitter

Дословно: "Руди Джулиани, безусловно, величайший мэр в истории Нью-Йорка, который неутомимо работал, разоблачая самые коррумпированные (безусловно!) выборы в истории США, получил положительный тест на китайский вирус".

Детали: Трамп пожелал адвокату скорейшего выздоровления, отметив, что они "будут продолжать".

UPD: Агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Джулиани госпитализирован в больницу Джорджтаунского университета в Вашингтоне, округ Колумбия.

В больнице пока не ответили на просьбу агентства о комментарии.

В свою очередь сын Джулиани Эндрю Джулиани, который месяц назад болел COVID-19, написал в Twitter, что его отец "отдыхает, получает большую заботу и чувствует себя хорошо".

Что предшествовало: После президентских выборов в США, победу на которых одержал демократ Джо Байден, Джулиани координирует работу адвокатов Трампа, которые пытаются обжаловать результаты выборов в отдельных штатах.

Предыстория:

  • 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
  • 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
  • 7 октября врач Белого дома Шон Конли сообщил, что президент уже не имеет симптомов заболевания, а в его крови обнаружены антитела к коронавируса, Трамп вернулся в Белый дом.

Украинская правда
Темы: ТрампкоронавирусСША


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