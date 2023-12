Адвокат Трампа Джулиани подхватил коронавирус

Личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа, 76-летний Рудольф Джулиани заболел COVID-19. Позднее Reuters со ссылкой на два источника сообщил, что Джулиани госпитализирован.

Источник: Трамп в Twitter

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!