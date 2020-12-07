Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Беларуси на похоронах активиста задержали ведущего траурной церемонии

Понедельник, 7 декабря 2020, 05:14

В Беларуси задержали активиста Виталия Казака, который вел церемонию прощания с активистом Романом Решецким неожиданно умершим после освобождения с изолятора, где находился после очередного задержания на акции протеста.

Источник: правозащитник Роман Кисляк в комментарии изданию БелаПАН, передает TUT.BY

Детали: Как сообщил Кисляк, 6 декабря у дома, где проживал Решецкий, состоялась церемония прощания. На нее пришли сотни человек.

Прямая речь: "Вел церемонию Виталий Казак, который принес звукоусиливающую аппаратуру. После окончания траурного мероприятия во дворе этого дома Казака задержали сотрудники милиции и доставили в Ленинский РОВД. Телефон Казака отключен. Скорее всего, его поместили в изолятор временного содержания".

Справка: 43-летний Роман Решецкий скончался 4 декабря. Его тело обнаружила дома жена. По предварительным сведениям, признаков насильственной смерти не выявлено. 

Последний раз активиста задержали 29 ноября и поместили в изолятор временного содержания, откуда освободили 2 декабря.

Похоронили Романа на Северном кладбище в Бресте, сообщает "Брестская газета".

Темы: Беларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Явка на выборах в Кривом Роге составила около 35%

В Минске задержали более 300 человек

фотоЗеленский встретился с военными на Донбассе

Полный перечень ограничений локдауна будет известен в среду – Шмыгаль

Госдеп США признал уроженцев Курил японцами, Россия отреагировала

Власти Кипра решили, когда откроют границу для украинцев

Все новости...
Беларусь
120-й день после выборов: Лукашенко продолжает массово задерживать активистов и журналистов
В Минске задержали более 300 человек
В Минске и других городах Беларуси опять проходят задержания
Последние новости
05:50
В Беларуси на похоронах активиста задержали ведущего траурной церемонии
05:14
В Беларуси на похоронах активиста задержали ведущего траурной церемонии
04:41
За сутки в мире 530 тысяч человек заразились коронавирусом
04:04
Обновлено от 22:44Адвокат Трампа Джулиани подхватил коронавирус
03:09
ФотоЯпония показала капсулу с астероидным грунтом, которая преодолела шесть миллиардов километров
02:38
Украина остается мировым лидером по скорости распространения COVID
01:51
120-й день после выборов: Лукашенко продолжает массово задерживать активистов и журналистов
00:16
ВидеоSpaceX по заказу NASA отправила к МКС 2900 килограмм груза
23:26
Украина обсуждает с Турцией совместное производство ракетоносителей
22:25
В скейтпарке Николаева стреляли по несовершеннолетнему
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!