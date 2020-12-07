В Беларуси на похоронах активиста задержали ведущего траурной церемонии

В Беларуси задержали активиста Виталия Казака, который вел церемонию прощания с активистом Романом Решецким неожиданно умершим после освобождения с изолятора, где находился после очередного задержания на акции протеста.

Источник: правозащитник Роман Кисляк в комментарии изданию БелаПАН, передает TUT.BY

Детали: Как сообщил Кисляк, 6 декабря у дома, где проживал Решецкий, состоялась церемония прощания. На нее пришли сотни человек.

Прямая речь: "Вел церемонию Виталий Казак, который принес звукоусиливающую аппаратуру. После окончания траурного мероприятия во дворе этого дома Казака задержали сотрудники милиции и доставили в Ленинский РОВД. Телефон Казака отключен. Скорее всего, его поместили в изолятор временного содержания".

Справка: 43-летний Роман Решецкий скончался 4 декабря. Его тело обнаружила дома жена. По предварительным сведениям, признаков насильственной смерти не выявлено.

Последний раз активиста задержали 29 ноября и поместили в изолятор временного содержания, откуда освободили 2 декабря.

Похоронили Романа на Северном кладбище в Бресте, сообщает "Брестская газета".