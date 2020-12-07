Рут Гинзбург, Светлана Тихановська, Тейлор Свифт — женщины 2020 года по версии Financial Times
Понедельник, 7 декабря 2020, 07:07
В список самых влиятельных женщин 2020 года по версии Financial Times, в частности, попала белорусский национальный лидер Светлана Тихановская, недавно умершая судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, певица Тейлор Свифт.
Источник: Financial Times
Детали: Издание выбрало 12 самых влиятельных женщин 2020 года с кандидатур, которые предлагали читатели.
Всего в этом году в списке 12 фамилий
- Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн
- Сооснователь немецкой компании BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от COVID-19 Озлем Тюречи
- Вице-президент следующего президента США Джо Байдена Камала Харрис
- Белорусский национальный лидер Светлана Тихановская
- Американский политик Стейси Абрамс
- Работающие мамы. Financial Times включила всех работающих мам в свой рейтинг.
- Президентка Тайваня Цай Инвэнь
- Канцлер Германии Ангела Меркель
- Недавно умершая судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург
- Депутат Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес
- Министр здравоохранения индийского штата Кералы К. К. Шайладжа
- Американская певица Тейлор Свифт, "которая своим творчеством противостоит неравенству"
Украинская правда