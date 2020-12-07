В список самых влиятельных женщин 2020 года по версии Financial Times, в частности, попала белорусский национальный лидер Светлана Тихановская, недавно умершая судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, певица Тейлор Свифт.

Источник: Financial Times

Детали: Издание выбрало 12 самых влиятельных женщин 2020 года с кандидатур, которые предлагали читатели.

Всего в этом году в списке (более) 12 фамилий: