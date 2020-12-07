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Рут Гинзбург, Светлана Тихановська, Тейлор Свифт — женщины 2020 года по версии Financial Times

Понедельник, 7 декабря 2020, 07:07

В список самых влиятельных женщин 2020 года по версии Financial Times, в частности, попала белорусский национальный лидер Светлана Тихановская, недавно умершая судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург, певица Тейлор Свифт.

Источник: Financial Times

Детали: Издание выбрало 12 самых влиятельных женщин 2020 года с кандидатур, которые предлагали читатели.

Всего в этом году в списке 12 фамилий

  • Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн
  • Сооснователь немецкой компании BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от COVID-19 Озлем Тюречи
  • Вице-президент следующего президента США Джо Байдена Камала Харрис
  • Белорусский национальный лидер Светлана Тихановская
  • Американский политик Стейси Абрамс
  • Работающие мамы. Financial Times включила всех работающих мам в свой рейтинг.
  • Президентка Тайваня Цай Инвэнь
  • Канцлер Германии Ангела Меркель
  • Недавно умершая судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург
  • Депутат Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес
  • Министр здравоохранения индийского штата Кералы К. К. Шайладжа
  • Американская певица Тейлор Свифт, "которая своим творчеством противостоит неравенству"
     

Украинская правда
Темы: права человека


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