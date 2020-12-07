Главные новости воскресения и ночи: перечень карантинных ограничений, фото капсулы с астероидом

Премьер сообщил, когда появится перечень карантинных ограничений, Япония показала капсулу, которая доставила на Землю образца породы астероида — актуальные новости 6 декабря.

О карантине

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что полный перечень карантинных ограничений, которые могут быть введены в Украине в январе, будет представлен на заседании правительства в среду, 9 декабря.

Об образце астероида

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) показало капсулу, которая 5 декабря в 19:30 по Киеву, преодолев 6 миллиардов километров, доставила на Землю два образца породы астероида Рюгу. Фото

Капсула вошла в атмосферу Земли. Видео

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