Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Главные новости воскресения и ночи: перечень карантинных ограничений, фото капсулы с астероидом

Понедельник, 7 декабря 2020, 08:00

Премьер сообщил, когда появится перечень карантинных ограничений, Япония показала капсулу, которая доставила на Землю образца породы астероида — актуальные новости 6 декабря.

О карантине

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что полный перечень карантинных ограничений, которые могут быть введены в Украине в январе, будет представлен на заседании правительства в среду, 9 декабря.

Об образце астероида

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) показало капсулу, которая 5 декабря в 19:30 по Киеву, преодолев 6 миллиардов километров, доставила на Землю два образца породы астероида Рюгу. Фото

Капсула вошла в атмосферу Земли. Видео

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

В Беларуси в воскресенье, 6 декабря, прошли "дворовые марши" протеста против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков.

В рамках контракта с американским космическим агентством NASA компания Илона Маска SpaceX 6 декабря отправила на Международную космическую станцию 21-ю грузовую миссию.

Госдепартамент CША теперь считает уроженцами Японии людей, родившихся на Южных Курилах. В ответ на это Россия призвала Соединенные Штаты "знать красные линии". 

Темы: космос


powered by lun.ua
Главное сегодня

Явка на выборах в Кривом Роге составила около 35%

В Минске задержали более 300 человек

фотоЗеленский встретился с военными на Донбассе

Полный перечень ограничений локдауна будет известен в среду – Шмыгаль

Госдеп США признал уроженцев Курил японцами, Россия отреагировала

Власти Кипра решили, когда откроют границу для украинцев

Все новости...
космос
Япония показала капсулу с астероидным грунтом, которая преодолела шесть миллиардов километров
SpaceX по заказу NASA отправила к МКС 2900 килограмм груза
Украина обсуждает с Турцией совместное производство ракетоносителей
Последние новости
08:11
Спад "волны" COVID продолжается: 8 641 случай за воскресенье в Украине
08:00
Главные новости воскресения и ночи: перечень карантинных ограничений, фото капсулы с астероидом
07:29
После обстрелов из противотанковых систем на Донбассе уже сутки тихо
07:07
Рут Гинзбург, Светлана Тихановська, Тейлор Свифт — женщины 2020 года по версии Financial Times
05:50
В Беларуси на похоронах активиста задержали ведущего траурной церемонии
04:41
За сутки в мире 530 тысяч человек заразились коронавирусом
04:04
Обновлено от 22:44Адвокат Трампа Джулиани подхватил коронавирус
03:09
ФотоЯпония показала капсулу с астероидным грунтом, которая преодолела шесть миллиардов километров
02:38
Украина остается мировым лидером по скорости распространения COVID
01:51
120-й день после выборов: Лукашенко продолжает массово задерживать активистов и журналистов
Все новости...