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Главные новости воскресения и ночи: перечень карантинных ограничений, фото капсулы с астероидом

Понедельник, 7 декабря 2020, 07:00

Премьер сообщил, когда появится перечень карантинных ограничений, Япония показала капсулу, которая доставила на Землю образца породы астероида — актуальные новости 6 декабря.

О карантине

Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что полный перечень карантинных ограничений, которые могут быть введены в Украине в январе, будет представлен на заседании правительства в среду, 9 декабря.

Об образце астероида

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) показало капсулу, которая 5 декабря в 19:30 по Киеву, преодолев 6 миллиардов километров, доставила на Землю два образца породы астероида Рюгу. Фото

Капсула вошла в атмосферу Земли. Видео

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В Беларуси в воскресенье, 6 декабря, прошли "дворовые марши" протеста против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков.

В рамках контракта с американским космическим агентством NASA компания Илона Маска SpaceX 6 декабря отправила на Международную космическую станцию 21-ю грузовую миссию.

Госдепартамент CША теперь считает уроженцами Японии людей, родившихся на Южных Курилах. В ответ на это Россия призвала Соединенные Штаты "знать красные линии". 

Темы: космос
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