Главные новости воскресения и ночи: перечень карантинных ограничений, фото капсулы с астероидом
Премьер сообщил, когда появится перечень карантинных ограничений, Япония показала капсулу, которая доставила на Землю образца породы астероида — актуальные новости 6 декабря.
О карантине
Премьер Денис Шмыгаль сообщил, что полный перечень карантинных ограничений, которые могут быть введены в Украине в январе, будет представлен на заседании правительства в среду, 9 декабря.
Об образце астероида
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) показало капсулу, которая 5 декабря в 19:30 по Киеву, преодолев 6 миллиардов километров, доставила на Землю два образца породы астероида Рюгу. Фото
Капсула вошла в атмосферу Земли. Видео
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