Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Социологи заявили о росте "глубинной" гражданской активности россиян

Понедельник, 7 декабря 2020, 10:00

Социологи Высшей школы экономики зафиксировали у россиян рост гражданской активности и веры в собственные силы на фоне пандемии коронавируса.

ИсточникРБК со ссылкой на исследование 

Детали: Согласно результатам исследования, 30% респондентов верят, что смогут изменить свою жизнь к лучшему (в 2016 году таких было 22%).

По словам социологов, показатель растет, несмотря на сокращение доли среднего класса, который как раз и отличается уверенностью в своих силах. 

Отмечается, что также выросла уверенность россиян в возможности повлиять на происходящее в своем городе или селе (с 8% в 2016-м до 13% в 2020-м), или в микрорайоне и деревне (с 13% до 18%).

45% считают, что могут повлиять на происходящее на работе, на ситуацию в доме или во дворе.

По мнению экспертов, такой рост может говорить о развитии "глубинного" гражданского общества.

81% уверены, что могут что-то изменить в семье, несмотря на то, что пандемия и карантин негативно сказались на уверенности людей в возможности урегулировать проблемы на работе и в семье.  

При этом отмечается, что россияне стали более требовательны к государству. Доля тех, кто придерживается мнения, что "государство дает нам немало, но можно требовать от него больше", увеличилась с 29% в 2016-м до 34% в 2020 году. А тех, кто считает, что "государство дает так мало, что мы ему ничем не обязаны", стало меньше – 31% в 2016-м против 24% в 2020 году.

Вместе с тем 40% респондентов считают, что государство должно обеспечить тех, кто попал в сложную ситуацию, например, потерял работу (в 2018 году таких людей было 27%).

Темы: Росcиясоциология


powered by lun.ua
Главное сегодня

Впервые после лета COVID сбавил темп: за неделю – на 7,6 тысячи случаев меньше

Спад "волны" COVID продолжается: 8 641 случай за воскресенье в Украине

Явка на выборах в Кривом Роге составила около 35%

В Минске задержали более 300 человек

фотоЗеленский встретился с военными на Донбассе

Полный перечень ограничений локдауна будет известен в среду – Шмыгаль

Все новости...
Росcия
После обстрелов из противотанковых систем на Донбассе уже сутки тихо
Госдеп США признал уроженцев Курил японцами, Россия отреагировала
Российский олигарх потерял доступ к $1 млрд в швейцарском банке из-за санкций
Последние новости
11:16
В РФ бывшего украинского футболиста приговорили к 12 годам колонии
11:09
картаНоябрь был самым жарким в мире с 1981 года
11:01
фотоСБУ разоблачила командование воинской части на растрате
10:54
Кулеба: без системного решения "конституционного кризиса" ЕС может констатировать проблемы для безвиза
10:51
Закон о наказании за ложь в декларации отправили на подпись Зеленскому
10:48
США сохраняет статус крупнейшего производителя оружия – исследование
10:44
Иммунологи объяснили, что лучше для длительного иммунитета: переболеть COVID-19 или получить вакцину
10:23
Кулеба: Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину
10:00
Социологи заявили о росте "глубинной" гражданской активности россиян
09:23
Несколькими городами Германии прокатились антикоронавирусные протесты
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!