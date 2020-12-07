Социологи заявили о росте "глубинной" гражданской активности россиян

Социологи Высшей школы экономики зафиксировали у россиян рост гражданской активности и веры в собственные силы на фоне пандемии коронавируса.

Источник: РБК со ссылкой на исследование



Детали: Согласно результатам исследования, 30% респондентов верят, что смогут изменить свою жизнь к лучшему (в 2016 году таких было 22%).

По словам социологов, показатель растет, несмотря на сокращение доли среднего класса, который как раз и отличается уверенностью в своих силах.

Отмечается, что также выросла уверенность россиян в возможности повлиять на происходящее в своем городе или селе (с 8% в 2016-м до 13% в 2020-м), или в микрорайоне и деревне (с 13% до 18%).



45% считают, что могут повлиять на происходящее на работе, на ситуацию в доме или во дворе.

По мнению экспертов, такой рост может говорить о развитии "глубинного" гражданского общества.

81% уверены, что могут что-то изменить в семье, несмотря на то, что пандемия и карантин негативно сказались на уверенности людей в возможности урегулировать проблемы на работе и в семье.

При этом отмечается, что россияне стали более требовательны к государству. Доля тех, кто придерживается мнения, что "государство дает нам немало, но можно требовать от него больше", увеличилась с 29% в 2016-м до 34% в 2020 году. А тех, кто считает, что "государство дает так мало, что мы ему ничем не обязаны", стало меньше – 31% в 2016-м против 24% в 2020 году.



Вместе с тем 40% респондентов считают, что государство должно обеспечить тех, кто попал в сложную ситуацию, например, потерял работу (в 2018 году таких людей было 27%).