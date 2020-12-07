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Кулеба: Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину

Понедельник, 7 декабря 2020, 09:23

Глава МИД Дмитрий Кулеба заверил, что благодаря участию в программе COVAX и дружественным отношениям с партнерами Украина "не останется в конце очереди на вакцину".

Об этом министр сказал в интервью "РБК-Україна", сообщает "Европейская правда".

Глава МИД отметил, что Украина работает на двустороннем уровне с правительствами США и Германии, чтобы вопрос получения вакцины был решен положительно "и чтобы мы не остались где-то в конце очереди на вакцину".

"Планируем достичь этого благодаря двум элементам: активному участию в COVAX и дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к вакцине первыми", - сказал министр.

Впрочем, он заявил, что "пока несколько рано говорить о конкретике". "Только пару недель назад начали говорить о конкретных цифрах эффективности определенных вакцин", - пояснил министр.

Кулеба также не стал привязывать вопрос открытия границ ЕС для украинцев к проведению массовой вакцинации.

"Это не вопрос всеобщей вакцинации, но этот вопрос безусловно существенного уменьшения цифр в Украине и странах ЕС", - сказал он.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина изучает возможность использования финансовых инструментов Экспортно-кредитного агентства Великобритании (UKEF) на приобретение британских тестов и вакцины для борьбы с пандемией COVID-19.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прогнозировала, что в странах Евросоюза вакцинация от коронавируса может начаться уже в конце декабря.

Великобритания станет первой страной Запада, которая начнет вакцинацию населения. Процесс стартует во вторник, 8 декабря.

Темы: Кулеба Дмитрийвакцинациякоронавирус
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