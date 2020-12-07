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Кулеба: без системного решения "конституционного кризиса" ЕС может констатировать проблемы для безвиза

Понедельник, 7 декабря 2020, 10:54

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что в случае отсутствия системного преодоления последствий решения КСУ Евросоюз может констатировать проблемы для безвиза с Украиной.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Україна", сообщает "Европейская правда".

"В день оглашения своего решения Конституционный суд действительно поставил Украину своим решением на край пропасти, внизу которой было написано "потеря безвиза". И пальцы уже висели над пропастью", - сказал министр.

Впрочем, по его словам, благодаря решению президента, СНБО и Кабмина, Украина отошла от края этой пропасти.

"Но если ситуация не будет исправлена, и негативные последствия решения КСУ не будут системно преодолены, все эти проблемы могут быть констатированы в следующем отчете Еврокомиссии о функционировании безвизового режима", - подчеркнул министр.

В то же время он выразил уверенность, что угрозы для безвиза удастся избежать.

"Но даже их возможная констатация, которой, я убежден, удастся избежать, не была бы потерей безвиза, так как решение о лишении безвиза - это политическое решение. Во всяком случае, могу заверить, что президент Украины абсолютно настроен не допустить такого сценария. Не ради удовлетворения требований Евросоюза, а ради Украины и ее развития", - заявил Дмитрий Кулеба.

Он добавляет, что Украина еще раньше передала национальный доклад по выполнению условий либерализации визового режима и теперь ждет реакции партнеров

Напомним, Венецианская комиссия (ВК) планирует принять решение по запросу президента Украины по "конституционной ситуации" в Украине на заседании 11 декабря.

Темы: декларациибезвиз


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