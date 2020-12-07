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СБУ разоблачила командование воинской части на растрате

Понедельник, 7 декабря 2020, 10:01
СБУ разоблачила командование воинской части на растрате

Контрразведчики СБУ разоблачили командование одной из воинских частей, дислоцированных в Полтавской области, на растрате бюджетных денег при госзакупках военного обмундирования.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным следствия, должностные лица покупали элементы военного обмундирования по безосновательно завышенным ценам.

Они создали искусственные условия для победы определенной коммерческой структуры при закупках.

Фигуранты присвоили 30% "разницы" от суммы заключенного договора с поставщиками продукции.

Во время обысков на территории военной части правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности.

 

Также изъяли образцы приобретенных товаров для экспертизы на соответствие техническим требованиям.

По оценкам экспертов, сделка нанесла государству ущерб в размере более 1 млн гривен.

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Украинская правда

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Темы: СБУденьгиразведка
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