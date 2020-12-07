СБУ разоблачила командование воинской части на растрате
Контрразведчики СБУ разоблачили командование одной из воинских частей, дислоцированных в Полтавской области, на растрате бюджетных денег при госзакупках военного обмундирования.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: По данным следствия, должностные лица покупали элементы военного обмундирования по безосновательно завышенным ценам.
Они создали искусственные условия для победы определенной коммерческой структуры при закупках.
Фигуранты присвоили 30% "разницы" от суммы заключенного договора с поставщиками продукции.
Во время обысков на территории военной части правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности.
Также изъяли образцы приобретенных товаров для экспертизы на соответствие техническим требованиям.
По оценкам экспертов, сделка нанесла государству ущерб в размере более 1 млн гривен.
Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении в рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.