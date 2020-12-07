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ЕС на следующей неделе завершит работу над третьим пакетом санкций в отношении Беларуси - СМИ

Понедельник, 7 декабря 2020, 11:19

Европейский Союз на следующей неделе завершит работу над третьим пакетом санкций против режима Александра Лукашенко.

Об этом от собственных источников стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку, сообщает "Европейская правда".

"Третий пакет санкций ЕС против Беларуси должен быть завершен на следующей неделе. В списке около 40 имен - в основном физические лица, но также и некоторые юридические лица", - написал он в Twitter.

ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, в том числе против самопровозглашенного президента Лукашенко.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская ранее анонсировала, что страны ЕС готовятся расширить перечень санкций до более 200 имен.

Евросоюз ускорил подготовку новых санкций после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко.

Темы: Беларусьсанкции


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