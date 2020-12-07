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Фермер организовал похищение предпринимателя ради выкупа – полиция

Понедельник, 7 декабря 2020, 10:50
Фермер организовал похищение предпринимателя ради выкупа – полиция
Фото полиции

Правоохранители задержали 50-летнего фермера из Хмельницкой области, который организовал похищение предпринимателя ради выкупа.

Источник: полиция Черновицкой области

Дословно: "Сотрудники полиции выяснили, что 50-летний фермер из Хмельницкой области намерен организовать похищение нескольких частных предпринимателей из Хмельницкой и Винницкой областей. Таким образом злоумышленник планировал требовать и получить от них деньги в особо крупных размерах в качестве компенсации за якобы нанесенный ущерб от аграрной деятельности".

Детали: Первым похищенным должен был стать 55-летний житель Винницкой области. Вымогатель планировал похитить предпринимателя, удерживать его на территории Черновицкой области и, применяя к заложнику физическое насилие, заставить родственников передать 150 тысяч долларов.

Полиция имитировала похищение предпринимателя и задокументировала противоправные действия злоумышленника.

 

Организатор преступления задержан. Он находится в изоляторе временного содержания. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК. За такие действия ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: полициябизнесХмельнитчинаВинницкая область
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