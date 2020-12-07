Фермер организовал похищение предпринимателя ради выкупа – полиция

Правоохранители задержали 50-летнего фермера из Хмельницкой области, который организовал похищение предпринимателя ради выкупа.

Источник: полиция Черновицкой области

Дословно: "Сотрудники полиции выяснили, что 50-летний фермер из Хмельницкой области намерен организовать похищение нескольких частных предпринимателей из Хмельницкой и Винницкой областей. Таким образом злоумышленник планировал требовать и получить от них деньги в особо крупных размерах в качестве компенсации за якобы нанесенный ущерб от аграрной деятельности".

Детали: Первым похищенным должен был стать 55-летний житель Винницкой области. Вымогатель планировал похитить предпринимателя, удерживать его на территории Черновицкой области и, применяя к заложнику физическое насилие, заставить родственников передать 150 тысяч долларов.

Полиция имитировала похищение предпринимателя и задокументировала противоправные действия злоумышленника.

Организатор преступления задержан. Он находится в изоляторе временного содержания. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК. За такие действия ему грозит до 7 лет лишения свободы.