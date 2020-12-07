Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Фермер организовал похищение предпринимателя ради выкупа – полиция

Понедельник, 7 декабря 2020, 11:50
Фото полиции

Правоохранители задержали 50-летнего фермера из Хмельницкой области, который организовал похищение предпринимателя ради выкупа.

Источник: полиция Черновицкой области

Дословно: "Сотрудники полиции выяснили, что 50-летний фермер из Хмельницкой области намерен организовать похищение нескольких частных предпринимателей из Хмельницкой и Винницкой областей. Таким образом злоумышленник планировал требовать и получить от них деньги в особо крупных размерах в качестве компенсации за якобы нанесенный ущерб от аграрной деятельности".

Детали: Первым похищенным должен был стать 55-летний житель Винницкой области. Вымогатель планировал похитить предпринимателя, удерживать его на территории Черновицкой области и, применяя к заложнику физическое насилие, заставить родственников передать 150 тысяч долларов.

Полиция имитировала похищение предпринимателя и задокументировала противоправные действия злоумышленника.

 

Организатор преступления задержан. Он находится в изоляторе временного содержания. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) УК. За такие действия ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: полициябизнесХмельнитчинаВинницкая область


powered by lun.ua
Главное сегодня

В РФ бывшего украинского футболиста приговорили к 12 годам колонии

Впервые после лета COVID сбавил темп: за неделю – на 7,6 тысячи случаев меньше

Спад "волны" COVID продолжается: 8 641 случай за воскресенье в Украине

Явка на выборах в Кривом Роге составила около 35%

В Минске задержали более 300 человек

фотоЗеленский встретился с военными на Донбассе

Все новости...
полиция
Кагарлыцкое дело передают в суд: чего ожидать дальше?
Выборы в Кривом Роге: полиция открыла 2 производства
Выборы в Кривом Роге: полиция получила 20 сообщений о нарушениях
Последние новости
12:46
Сеть call-центров из Одессы обслуживала российский бизнес, финансировавший оккупантов
12:28
В Киев пришла метеорологическая зима
12:27
В ЦОС объяснили, почему в Украине не отслеживают контактных с больными COVID-19
12:17
Австрия постепенно выходит из локдауна, но рестораны и гостиницы пока закрыты
12:17
НБУ выдал 6 банкам почти 1 миллиард короткого рефинанса
12:13
За сутки в Киеве коронавирусом заболели свыше полторы тысяч человек
12:11
Воды в Симферополе осталось на 8 дней – росСМИ
12:07
Тихановская готова руководить Беларусью 45 дней, но "вопрос открытый"
11:54
Курс валют на 7 декабря: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:51
ВОЗ предоставила рекомендации по новогодним и рождественским праздникам
Все новости...