Тихановская готова руководить Беларусью 45 дней, но "вопрос открытый"

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила, что готова возглавить Беларусь в переходный период, а также представить концепцию проведения новых выборов и проект конституционной реформы.

Источник: интервью Тихановской и ее советников TUT.BY

Детали: Тихановская напомнила, что ее команда разрабатывает документы для проведения новых выборов.

Оппозиционерка призналась, что подготовила новогоднее обращение к белорусам, но будет ли это "что-то оригинальное, как у Зеленского в прошлом году", или традиционное обращение у елки, ее команда держит в секрете.

На вопрос, считает ли она себя будущим руководителем Беларуси, Тихановская ответила: "Руководителем на 45 дней, надеюсь".

Ее команда считает, что это – минимум, который необходим до проведения новых выборов.

По мнению Тихановской, надо начать с переговоров с властями, а когда договоренности будут достигнуты, выпустят политзаключенных – тогда начнется переходный период, который приведет к новым выборам.

Прямая речь Тихановской: "Думаю, у нас все документы к тому времени будут подготовлены уже окончательно, шаг за шагом там будет прописан. Но опять же все зависит и от переговоров, и от того, кто будет за этим столом переговоров, и где в это время будет бывший президент.

Поэтому сколько времени я буду возглавлять Беларусь – вопрос открытый. Программу помощи и проект конституционной реформы, о которых я говорила, мы выложим буквально на днях".

Прямая речь Франака Вячорки: "Мы опубликуем несколько документов: первый – предложения по проведению новых выборов, второй – программу экономической помощи на транзитный период – что нужно, чтобы спасти наиболее незащищенные социальные группы, третий – это сценарии развития событий, чтобы люди понимали, что есть несколько вариантов, не все будет идеально и надо быть готовыми к разным сценариям, четвертый – предложения по конституционной реформе, но не то, что делает Лукашенко, а именно принципы Конституции, чтобы гарантировать мирные перемены, чтобы не было впечатления, что после реформы Конституции станет еще хуже".

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