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За сутки в Киеве коронавирусом заболели свыше полторы тысяч человек

Понедельник, 7 декабря 2020, 11:13
За сутки в Киеве коронавирусом заболели свыше полторы тысяч человек
Эльдар Сарахман, УП

В Киеве коронавирусом за прошедшие сутки заболели еще 1526 человек, 16 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 7 декабря

Прямая речь: "1526 больных коронавирусом обнаружили в Киеве за минувшие сутки. 16 человек умерли. Выздоровели за сутки - 128 человек".

Детали: Среди заболевших: 824 женщины в возрасте от 18 до 92 лет и 54 девочки от одного года до 17 лет. А также 610 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет и 38 мальчиков от пяти месяцев до 17 лет.

Заболел в том числе и 61 медик.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 103 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 284, Днепровском - 272, Деснянском районе - 194 случая.

 

Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на 7 декабря уже 81 335. Всего за период пандемии в столице 1441 летальный случай от коронавируса. Преодолели болезнь 25210 жителей Киева.

По словам Кличко, не уменьшается в столице количество больных, нуждающихся в госпитализации.

Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2146 больных коронавирусом. Из них 15 детей.

В тяжелом состоянии находятся 1229 пациентов. Кислородную поддержку получают 1477 человек. Во аппаратами ИВЛ - 33 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы - почти 52%.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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