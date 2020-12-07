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Сеть call-центров из Одессы обслуживала российский бизнес, финансировавший оккупантов

Понедельник, 7 декабря 2020, 11:46
Сеть call-центров из Одессы обслуживала российский бизнес, финансировавший оккупантов
Фото СБУ

Службы безопасности Украины разоблачила в Одессе сеть нелегальных call-центров, которые обслуживали российской бизнес, финансировавший террористические организации "Л/ДНР".

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Оперативники спецслужбы установили, что противоправную схему организовала группа местных жителей, среди которых коммерсанты и ИТ-специалисты. Пять сall-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО".

Детали: Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество со страной-агрессором.

По данному факту открыли производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК. Всех организаторов схемы установили, с ними проходят процессуальные действия.

Также сейчас проверяют организаторов и работников сети call-центров на причастность к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях.

Украинская правда
Темы: СБУРосcияОРДЛООдесса
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