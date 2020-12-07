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Меньше месяца до дедлайна: ЕС и Великобритания продолжают переговоры по Brexit

Понедельник, 7 декабря 2020, 12:35

Переговорщики ЕС и Великобритании снова встретятся в Брюсселе, продолжая попытки достичь договоренности о торговых отношениях после окончательного Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Ближайшие недели станут решающими в вопросе о том, удастся ли Британии избежать жесткого "Brexit", что будет означать восстановление пошлин и пограничного контроля и создаст немало проблем для движения товаров и жизни граждан.

Два основных вопроса, по которым переговоры застряли на месте - рыбная ловля и правила конкуренции компаний.

В правительстве Великобритании считают, что, несмотря на приближение крайнего срока, для достижения договоренностей "все еще есть время".

Переговорщик ЕС Мишель Барнье утром заявлял, что различия в позиции сторон все еще остаются.

В дополнение к встрече непосредственно команд переговорщиков, в Брюссель отправится министр Майкл Гоув для встречи с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Кроме этого, вечером 7 декабря ожидается разговор премьера Великобритании Бориса Джонсона с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Предыдущий их разговор состоялся в субботу, 5 декабря, и длился около часа, но лидеры так и не смогли выйти из тупика по "критическим вопросам".

Переговоры продолжались и в воскресенье. Источники, близкие к переговорной команде ЕС, после них говорили, что в вопросе рыбной ловли появляется шанс на сдвиг, однако на Даунинг Стрит это отрицали.

Как сообщалось, в Брюсселе пока не планируют проведение экстренного саммита по вопросу Brexit

Темы: Великобритания
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