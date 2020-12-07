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Нападавшие на одесского активиста Устименко осуждены условно

Понедельник, 7 декабря 2020, 12:53
Нападавшие на одесского активиста Устименко осуждены условно

Напавшие на лидера ВО "Автомайдан" Виталия Устименко Юрия Гаврилюк и Станислав Руденко получили условные сроки.

Источник: "Суспільне"

Детали: Решение вынесла 7 декабря коллегия судей Приморского районного суда Одессы. Обвиняемых признали виновными в нападении. Впрочем дело переквалифицировали с покушения на убийство на хулиганство и приговорили Гаврилюка и Руденко к двум годам лишения свободы условно.

По словам судей, наказание смягчили, поскольку оба фигуранта дела - бывшие военнослужащие, которые были на передовой. Также обвиняемые должны заплатить Устименко 25 тысяч гривен морального ущерба.

Согласно решению суда, следствие не смогло доказать подозрение о покушении на убийство, как и предоставить доказательства заказного убийства. То, что Виталий Устименко получил легкие телесные повреждения, по мнению судей, свидетельствует именно о хулиганстве.

Устименко планирует обжаловать решение судей.

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Предыстория:

  • 5 июня 2018 года на общественного деятеля и руководителя одесского отделения ВО "Автомайдана" Виталия Устименко совершили покушение По словам Устименко нападавшие пытались попасть ножом в почки, но пробили ягодицу.
  • Обвиняемые в нападении Станислав Руденко и Юрий Гаврилюк были задержаны в сентябре 2018 года. Тогда их поместили в следственный изолятор без права внесения залога.
  • 11 июня 2020 к делу о нападении на Виталия Устименко привлекли 5 томов документов. Это данные радиоразведки, стенограммы звонка в службу спасения "102" и документы о предметах, которые нашли на месте событий. Адвокат Устименко Светлана Попова обратилась к судьям с просьбой вызвать на допрос свидетеля Евгения Лисицкого, который в досудебном расследовании проходил как организатор по делу. Однако коллегия с председательствующим судьей Сергеем Кичмаренко отказала в ходатайстве.

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Темы: Одессаактивистысуд
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