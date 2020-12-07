Нападавшие на одесского активиста Устименко осуждены условно

Напавшие на лидера ВО "Автомайдан" Виталия Устименко Юрия Гаврилюк и Станислав Руденко получили условные сроки.

Источник: "Суспільне"

Детали: Решение вынесла 7 декабря коллегия судей Приморского районного суда Одессы. Обвиняемых признали виновными в нападении. Впрочем дело переквалифицировали с покушения на убийство на хулиганство и приговорили Гаврилюка и Руденко к двум годам лишения свободы условно.

По словам судей, наказание смягчили, поскольку оба фигуранта дела - бывшие военнослужащие, которые были на передовой. Также обвиняемые должны заплатить Устименко 25 тысяч гривен морального ущерба.

Согласно решению суда, следствие не смогло доказать подозрение о покушении на убийство, как и предоставить доказательства заказного убийства. То, что Виталий Устименко получил легкие телесные повреждения, по мнению судей, свидетельствует именно о хулиганстве.

Устименко планирует обжаловать решение судей.

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