Страны ЕС получат первые дозы вакцины от COVID-19 через 3-4 недели

Представитель Литвы в Европейской комиссии Виргиниюс Синкевичюс заявил, что первые вакцины против коронавируса могут быть доставлены в государства-члены ЕС через три-четыре недели.

Об этом он рассказал агентству BNS, сообщает "Европейская правда".

По его словам, все страны, которые участвуют в совместных закупках Евросоюза, получат вакцину одновременно.

Сейчас важно подготовиться к логистике внутри страны, чтобы правильно подготовиться к вакцинации, добавил он.

"Мы говорим о периоде от трех до четырех недель, когда вакцина действительно может попасть в государства-члены. Важнейшие акценты - обеспечение логистики внутри страны, поддержание необходимых температур и условий, а также обеспечение их доступности не только в городах, но и в районных центрах", - сказал еврокомиссар.

Вакцины против коронавируса, разработанные фармацевтическими компаниями, сейчас проходят этап проверки в Европейском агентстве по лекарственным средствам.Только после одобрения агентство препараты могут применяться на рынке стран Евросоюза.

Агентство планирует созвать совещание до 29 декабря, чтобы решить, достаточно ли данных о безопасности и эффективности вакцины производителей Pfizer и BioNTech для ее утверждения.

Великобритания станет первой страной Запада, которая начнет вакцинацию населения. Процесс стартует во вторник, 8 декабря.