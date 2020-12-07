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Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Понедельник, 7 декабря 2020, 15:13
Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей обвиняемого по делу в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко.

Источник: заседание суда

Детали: Апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции. Антоненко остался под стражей.

Под стенами суда продолжалась акция #FreeRiff, участники которой требовали освободить Антоненко из-под стражи.

10 декабря запланировано заседание Шевченковского суда, который снова будет принимать решение о мере пресечения Антоненко.

В октябре Шевченковский суд оставил Антоненко под стражей до 19 декабря 2020 года.

Знать больше: Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
  • Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
  • 18 августа Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.

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Темы: Дело Шереметасуд
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