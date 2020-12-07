Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей

Киевский апелляционный суд оставил под стражей обвиняемого по делу в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко.

Источник: заседание суда

Детали: Апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции. Антоненко остался под стражей.

Под стенами суда продолжалась акция #FreeRiff, участники которой требовали освободить Антоненко из-под стражи.

10 декабря запланировано заседание Шевченковского суда, который снова будет принимать решение о мере пресечения Антоненко.

В октябре Шевченковский суд оставил Антоненко под стражей до 19 декабря 2020 года.

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