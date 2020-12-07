Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей
Понедельник, 7 декабря 2020, 15:13
Киевский апелляционный суд оставил под стражей обвиняемого по делу в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко.
Источник: заседание суда
Детали: Апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции. Антоненко остался под стражей.
Под стенами суда продолжалась акция #FreeRiff, участники которой требовали освободить Антоненко из-под стражи.
10 декабря запланировано заседание Шевченковского суда, который снова будет принимать решение о мере пресечения Антоненко.
В октябре Шевченковский суд оставил Антоненко под стражей до 19 декабря 2020 года.
Знать больше: Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
- 18 августа Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.