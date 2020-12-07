Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Председателя избирательного участка на Киевщине подозревают в фальсификации

Понедельник, 7 декабря 2020, 16:29
Председателя избирательного участка на Киевщине подозревают в фальсификации

Полиция сообщает, что на местных выборах председатель комиссии в Киевской области незаконно подписала не до конца заполненный протокол о подсчете голосов.

Источник: отдел коммуникации полиции Киевской области

Детали: Как выяснилось, в селе Кидановка председатель участковой избирательной комиссии умышленно подписала незаполненный протокол результатов подсчета голосов избирателей за кандидатов в депутаты районного совета и скрепила его печатью.

Нарушение обнаружил местный житель и сообщил об этом в полицию.

После экспертизы стало известно, что подпись действительно принадлежит 47-летний женщине, которая выполняла полномочия председателя избирательной комиссии.

Ей сообщили о подозрении относительно фальсификации и подделки избирательной документации, а санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыКиевская областьфальсификации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
виборы
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Россия может отложить "выборы" на оккупированных территориях, если ситуация ухудшится − ЦИК
Потенциальный кандидат в президенты США приехал в Украину и встретился с Зеленским
Последние новости
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
Все новости...
Реклама: