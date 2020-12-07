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Председателя избирательного участка на Киевщине подозревают в фальсификации

Понедельник, 7 декабря 2020, 17:29

Полиция сообщает, что на местных выборах председатель комиссии в Киевской области незаконно подписала не до конца заполненный протокол о подсчете голосов.

Источник: отдел коммуникации полиции Киевской области

Детали: Как выяснилось, в селе Кидановка председатель участковой избирательной комиссии умышленно подписала незаполненный протокол результатов подсчета голосов избирателей за кандидатов в депутаты районного совета и скрепила его печатью.

Нарушение обнаружил местный житель и сообщил об этом в полицию.

После экспертизы стало известно, что подпись действительно принадлежит 47-летний женщине, которая выполняла полномочия председателя избирательной комиссии.

Ей сообщили о подозрении относительно фальсификации и подделки избирательной документации, а санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Украинская правда
Темы: виборыКиевская областьфальсификации


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