Ближайшие две ночи в Киеве будут ограничивать движение по мосту Метро
Понедельник, 7 декабря 2020, 16:58
В следующие две ночи - на 8 и 9 декабря - в Киеве на мосту Метро через Русановский пролив частично ограничат движение.
Источник: Киевавтодор
Дословно: "С 00:00 до 5:00 8 декабря и с 00:00 до 5:00 9 декабря на мосту Метро через Русановский пролив частично ограничивать движение ... дорожники будут выполнять технологические работы".
Детали: Отмечается, что во время работ движение будут ограничивать частично. Проезд в оба направления обеспечат. Работы выполнят ночью, чтобы меньше влиять на трафик.
Коммунальная корпорация пересилит за временные неудобства.
Украинская правда