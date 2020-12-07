Ближайшие две ночи в Киеве будут ограничивать движение по мосту Метро

В следующие две ночи - на 8 и 9 декабря - в Киеве на мосту Метро через Русановский пролив частично ограничат движение.

Источник: Киевавтодор

Дословно: "С 00:00 до 5:00 8 декабря и с 00:00 до 5:00 9 декабря на мосту Метро через Русановский пролив частично ограничивать движение ... дорожники будут выполнять технологические работы".

Детали: Отмечается, что во время работ движение будут ограничивать частично. Проезд в оба направления обеспечат. Работы выполнят ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

Коммунальная корпорация пересилит за временные неудобства.