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Ближайшие две ночи в Киеве будут ограничивать движение по мосту Метро

Понедельник, 7 декабря 2020, 17:58

В следующие две ночи - на 8 и 9 декабря - в Киеве на мосту Метро через Русановский пролив частично ограничат движение.

Источник: Киевавтодор

Дословно: "С 00:00 до 5:00 8 декабря и с 00:00 до 5:00 9 декабря на мосту Метро через Русановский пролив частично ограничивать движение ... дорожники будут выполнять технологические работы".

Детали: Отмечается, что во время работ движение будут ограничивать частично. Проезд в оба направления обеспечат. Работы выполнят ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

Коммунальная корпорация пересилит за временные неудобства.

Украинская правда
Темы: Киевавто


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