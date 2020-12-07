Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ближайшие две ночи в Киеве будут ограничивать движение по мосту Метро

Понедельник, 7 декабря 2020, 16:58
Ближайшие две ночи в Киеве будут ограничивать движение по мосту Метро

В следующие две ночи - на 8 и 9 декабря - в Киеве на мосту Метро через Русановский пролив частично ограничат движение.

Источник: Киевавтодор

Дословно: "С 00:00 до 5:00 8 декабря и с 00:00 до 5:00 9 декабря на мосту Метро через Русановский пролив частично ограничивать движение ... дорожники будут выполнять технологические работы".

Детали: Отмечается, что во время работ движение будут ограничивать частично. Проезд в оба направления обеспечат. Работы выполнят ночью, чтобы меньше влиять на трафик.

Коммунальная корпорация пересилит за временные неудобства.

Украинская правда
Темы: Киевавто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Киев
На подступах к Киеву ПВО уничтожила все вражеские "Шахеды" – КГВА
В столице объявляли воздушнаю тревогу из-за угрозы БпЛА, на Киевщине работала ПВО
Церковники МП поставили в лавре урну для сбора на залог митрополита Павла
Последние новости
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
Все новости...
Реклама: