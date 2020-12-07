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Власть и оппозиция Грузии не договорились о компромиссе и планируют новую встречу

Понедельник, 7 декабря 2020, 18:02

Власть и оппозиция Грузии после третьего раунда переговоров при посредничестве послов ЕС и США не достигли компромисса по выходу из политического кризиса и продолжат диалог завтра - 8 декабря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Грузия Онлайн".

"Были некоторые вопросы, по которым удалось сблизить позиции, но остаются некоторые другие ... Поэтому процесс продолжится, и надеюсь, после завтрашней встречи мы сможем рассказать детали", - заявил Давид Бакрадзе, лидер оппозиционной "Европейской Грузии".

О "сближении позиций" сказал и представитель правящей "Грузинской мечты" Арчил Талаквадзе. По его словам, есть шансы достичь договоренностей уже на следующей встрече. При этом он отверг вероятность выполнения ключевого требования оппозиционных сил - о досрочных парламентских выборах или же всенародном опросе о необходимости еще одних выборов в 2021 году.

Лидер "Единого национального движения" Григол Вашадзе сказал, что пока не видит приближения компромисса по ключевым вопросам.

Напомним, после первого тура парламентских выборов оппозиционные партии заявили о якобы фальсификациях и в связи с этим проигнорировали второй тур, отказались входить в новый парламент и начали акции протеста.

3 декабря Центральная избирательная комиссия, несмотря на сопротивление оппозиции, утвердила результаты выборов. Согласно законодательству страны, в течение 10 дней после этого президент должен назначить дату первого заседания нового парламента.

Из-за бескомпромиссной позиции политических сил в Грузии потенциально может сформироваться полностью однопартийный парламент - впервые с коммунистических времен.

Подробнее об этом читайте в статье: Ультиматум команды Саакашвили: как Грузия вошла в самый глубокий кризис за последние годы.

Темы: Грузия
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