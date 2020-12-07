Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Власть и оппозиция Грузии не договорились о компромиссе и планируют новую встречу

Понедельник, 7 декабря 2020, 19:02

Власть и оппозиция Грузии после третьего раунда переговоров при посредничестве послов ЕС и США не достигли компромисса по выходу из политического кризиса и продолжат диалог завтра - 8 декабря.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Грузия Онлайн".

"Были некоторые вопросы, по которым удалось сблизить позиции, но остаются некоторые другие ... Поэтому процесс продолжится, и надеюсь, после завтрашней встречи мы сможем рассказать детали", - заявил Давид Бакрадзе, лидер оппозиционной "Европейской Грузии".

О "сближении позиций" сказал и представитель правящей "Грузинской мечты" Арчил Талаквадзе. По его словам, есть шансы достичь договоренностей уже на следующей встрече. При этом он отверг вероятность выполнения ключевого требования оппозиционных сил - о досрочных парламентских выборах или же всенародном опросе о необходимости еще одних выборов в 2021 году.

Лидер "Единого национального движения" Григол Вашадзе сказал, что пока не видит приближения компромисса по ключевым вопросам.

Напомним, после первого тура парламентских выборов оппозиционные партии заявили о якобы фальсификациях и в связи с этим проигнорировали второй тур, отказались входить в новый парламент и начали акции протеста.

3 декабря Центральная избирательная комиссия, несмотря на сопротивление оппозиции, утвердила результаты выборов. Согласно законодательству страны, в течение 10 дней после этого президент должен назначить дату первого заседания нового парламента.

Из-за бескомпромиссной позиции политических сил в Грузии потенциально может сформироваться полностью однопартийный парламент - впервые с коммунистических времен.

Подробнее об этом читайте в статье: Ультиматум команды Саакашвили: как Грузия вошла в самый глубокий кризис за последние годы.

Темы: Грузия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Сборная Украины узнала соперников в отборе на ЧМ-2022

видеоПредставитель омбудсмена Рады подрался в отеле на Донбассе

Во время стрельбы на границе с Украиной ФСБ убила гражданского – СМИ

Зеленский хочет восстановить проект Порошенко для разговора с регионами

видеоПартия венгров показательно покинула заседание Закарпатского облсовета

фотоУбийство музыканта Деревянко: полицейские задержали третьего фигуранта

Все новости...
Грузия
В Грузии в 60 километрах от Тбилиси произошло землетрясение
Грузия, где уже действует жесткий "локдаун", зарегистрировала рекордные 5 тысяч заражений
НАТО готовится дать Грузии План действий для членства, решение еще не принято
Последние новости
20:18
Лукашенко и НОК Беларуси запретили посещать Олимпийские игры
20:02
КС Молдовы приостановил действие закона, которым ограничили полномочия президентки
19:43
Сборная Украины узнала соперников в отборе на ЧМ-2022
19:37
Евросоюз ввел новые требования к прозрачности поисковых сервисов
19:26
Кулеба считает, что новая резолюция ООН по Крыму поможет эффективнее давить на Россию
19:03
Госпредприятие Минкульта хочет до конца года закупить рекламы на 14,5 млн
19:03
"Вред государственным интересам": СБУ назвала причину обысков в Укроборонпроме
19:02
Власть и оппозиция Грузии не договорились о компромиссе и планируют новую встречу
18:56
Дочерняя компания "Укрспецэкспорта" заказала 20 чехлов к iPhone 12 Pro "под ёлку"
18:19
ВВП: В Минэкономики прогнозируют падение на 5% по итогам года
Все новости...