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Кулеба считает, что новая резолюция ООН по Крыму поможет эффективнее давить на Россию

Понедельник, 7 декабря 2020, 19:26

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, новая резолюция Генеральной ассамблеи ООН по Крыму подчеркивает неизменность позиции международного сообщества насчет оккупации и поможет усилить давление на Россию.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он заявил 7 декабря, после принятия ГА ООН резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

По мнению Дмитрия Кулебы, принятая третий год подряд резолюция Генассамблеи ООН является "новым элементом растущего правового давления на Россию".

"Принятие резолюции свидетельствует о том, что милитаризация Крыма, которая осуществляется Российской Федерацией как государством-оккупантом, остается в центре внимания международного сообщества, которое рассматривает превращение Крыма в огромную военную базу как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе ... Теперь Украина имеет в своем юридическом арсенале дополнительный убедительный политико-правовой аргумент для продвижения деоккупации Крыма", - отметил он.

Дмитрий Кулеба обратил внимание, что резолюция осуждает российскую оккупацию как такую что является нарушением международного права и представляет угрозу международной безопасности. В частности, в ней упоминается перемещения Россией на территорию полуострова вооружения, способного нести ядерные заряды - с требованием прекратить такую ​​деятельность.

По мнению Дмитрия Кулебы, ключевыми в тексте документа являются призыв к международному сообществу консолидировать усилия для деоккупации Крыма - в том числе в рамках Крымской платформы; упоминание о вреде российской оккупации для международной безопасности и механизмов контроля за вооружениями; призыв к России прекратить милитаризацию детского образования в Крыму.



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