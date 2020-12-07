Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба считает, что новая резолюция ООН по Крыму поможет эффективнее давить на Россию

Понедельник, 7 декабря 2020, 18:26

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, новая резолюция Генеральной ассамблеи ООН по Крыму подчеркивает неизменность позиции международного сообщества насчет оккупации и поможет усилить давление на Россию.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом он заявил 7 декабря, после принятия ГА ООН резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей".

По мнению Дмитрия Кулебы, принятая третий год подряд резолюция Генассамблеи ООН является "новым элементом растущего правового давления на Россию".

"Принятие резолюции свидетельствует о том, что милитаризация Крыма, которая осуществляется Российской Федерацией как государством-оккупантом, остается в центре внимания международного сообщества, которое рассматривает превращение Крыма в огромную военную базу как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе ... Теперь Украина имеет в своем юридическом арсенале дополнительный убедительный политико-правовой аргумент для продвижения деоккупации Крыма", - отметил он.

Дмитрий Кулеба обратил внимание, что резолюция осуждает российскую оккупацию как такую что является нарушением международного права и представляет угрозу международной безопасности. В частности, в ней упоминается перемещения Россией на территорию полуострова вооружения, способного нести ядерные заряды - с требованием прекратить такую ​​деятельность.

По мнению Дмитрия Кулебы, ключевыми в тексте документа являются призыв к международному сообществу консолидировать усилия для деоккупации Крыма - в том числе в рамках Крымской платформы; упоминание о вреде российской оккупации для международной безопасности и механизмов контроля за вооружениями; призыв к России прекратить милитаризацию детского образования в Крыму.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Последние новости
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
Все новости...
Реклама: