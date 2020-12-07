Сборная Украины узнала соперников в отборе на ЧМ-2022

Национальная сборная Украины узнала соперников в квалификации на ЧМ-2022 по футболу, который пройдет в Катаре. Подопечные Андрея Шевченко будут играть в группе D вместе с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Жеребьевка прошла в Цюрихе в понедельник 7 декабря.

Добавим, что сборная Украины при жеребьевке находилась во второй корзине.

После результатов жеребьевки команды разделили на десять групп. В финальную стадию чемпионата мира выйдут все победители групп. Команды, занявшие вторые места смогут побороться за путевки на чемпионат мира через плей-офф.

Старт отбора на ЧМ-2022 года назначен на март 2021 года.

Полные результаты жеребьевки:

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фареры

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.